Житель Новосибирска ударил кулаком 10-летнего мальчика из-за пачки чипсов

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по статье "Побои" в отношении мужчины, который ударил 10-летнего мальчика, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошёл вечером 14 июля во дворе жилого дома в посёлке Краснообск. Mash Siberia отмечает, что поводом для конфликта стала пачка чипсов, которую не поделили ребята, и отец одного из них решил проучить силой оппонента своего сына.

"Ребят было много. Отец обиженного ребёнка схватил моего сына и ударил его рукой по голове", – заявила мать потерпевшего в беседе с "Сиб.фм".

Сейчас следователи устанавливают круг очевидцев, проводятся следственные действия. Расследование продолжается.