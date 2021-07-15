Россия обновила антирекорд по смертям больных ковидом

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 25 293 – до 5 882 295. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+5237 человек за сутки), Московской области (+2444) и Санкт-Петербурге (+1954). В Алтайском крае выявили ещё 265 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 5 278 976 человек, в том числе 21 493 – за последние сутки.

Скончался ещё 791 пациент с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 146 069 летальных случаев.