Школьников Алтайского края не будут принуждать к вакцинации от коронавируса

Школьников Алтайского края принудительно прививать от коронавируса не будут, сообщили в региональном Министерстве образования. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что с сентября в школах начнут прививать от ковида старшеклассников, что вызвало беспокойство родителей.
"Детской вакцины официально, насколько мы знаем, нет. Поэтому сообщения об обязательной вакцинации школьников с начала учебного года – это фейк на больную тему", – успокаивают жителей края в пресс-службе ведомства.
Министр образования Максим Костенко на пресс-конференции подчеркнул, что вводить обязательную вакцинацию или нет, в первую очередь, решает Роспотребнадзор. Пока от них особых распоряжений не поступало. Что касается учителей, на сегодняшний день привито 30% от общего количества педагогов.
"У нас очень много учителей переболело и у них есть антитела, поэтому пока прививки им не нужны. Принудительной вакцинации у нас нет и не будет, но педагоги сами понимают необходимость прививки и спокойно идут и делают их. Я уверен, что к началу учебного года мы достигнем иммунной прослойки среди учителей в 60%", – сказал Костенко.
Министр выразил уверенность в том, что в этом году школы края обойдутся без удалёнки при соблюдении антиковидных мер (масочный режим, дезинфекция и отсутствие массовых мероприятий).
Ранее эпидемиолог Ирина Переладова на пресс-конференции по коронавирусу сказала, что беременным, кормящим грудью и детям до 18 лет не рекомендуется ставить прививку от коронавируса. Вакцина проходит третий этап исследований и влияние препарата на детский организм до конца не изучено, а пока точных результатов нет, медик советует воздержаться от вакцинирования этим категориям граждан.
Комментарии
помнится не так давно они заверяли что и взрослых низа что не будут принудительно прививать
А че кого то заставляют?
Вы посмотрите на мобильные пункты. Народ в очередь. Сами всебегут. Потому что каждая семья или друзья или коллеги пережили трагедию
Принудительной вакцинации у нас нет и не будет, но педагоги сами понимают необходимость прививки и спокойно идут и делают их.
Ога.
Мама работает в детсаде.
Им ещё в мае было сказано: без прививки не пройдете медосмотр, без медосмотра не будете допущены к работе. Точка.
кого то заставляют?
сплошь и рядом
16.07.2021 08:35
Z
И правильно сказали!
16.07.2021 10:45
- гость -
16.07.2021 08:35
Z
И правильно сказали!
-----------------------
Мы с вами не прививку обсуждаем.
А принудиловку. Которой нет, но она есть.
И в этом свете: сказали, исключительно, НЕПРАВИЛЬНО!!!
16.07.2021 10:54
Z
Категорически не соглашусь! В сложившихся условиях вакцинация должна быть обязательной!
Ну да, ну да, сейчас так говорят, потом вакцину на детях немного протестят, и скажут обязательно ставить, все это уже понятно. Ну что ж, придётся на домашнем учиться...
кого то заставляют?
сплошь и рядом
---
у нас на заводе погудели, и забыли... я не стал ставить, т.к. приказа по краю вообще нет, и если и будет, то относится он будет не к физ.лицу, а к работодателям определенных отраслей... завод отношения к данным отраслям не имеет, так что только пугали, в итоге как ходили так и ходим.
16.07.2021 12:17
- гость -
вам хорошо - не всем так свезло(
16.07.2021 12:56
- гость -
А чего хорошего-то и в чем везение? Ну, погуляют пока...но недолго)
Жаль, что не будут
Мы своего ребенка обязательно вакцинируем, как только это станет возможно.
от гриппа вакцинируйте-как написано на рекламном щите в Барнауле
учитель не привитый ученикам не привитым: Не переживайте, будем вас учить, по-репетиторски, качественно - дистанционно - индивидуально. Не бросим.
учитель не привитый ученикам не привитым: Не переживайте, будем вас учить, по-репетиторски, качественно - дистанционно - индивидуально. Не бросим.
Спасибо. У нас есть много форм обучения, можно дома учиться, вечерняя форма, заочная. Здоровье ребёнка главное
16.07.2021 17:38
родитель
Зачеты сдавать все равно очно)
Вангую.
Год 2023: Алтайский край так и остался самым отсталым по вакцинации регионом - привито менее 20% населения.
Год 2040: Алтайский край стал краем невест и женихов. Главное условие в выборе пары - отсутствие ковидной прививки.
С верой в Томенко и фантастику, ваш Z.