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Новости

Школьников Алтайского края не будут принуждать к вакцинации от коронавируса

, ИА "Амител"
В региональном Минобре опровергли информацию о том, что с сентября детей массово начнут прививать
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Школьников Алтайского края принудительно прививать от коронавируса не будут, сообщили в региональном Министерстве образования. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что с сентября в школах начнут прививать от ковида старшеклассников, что вызвало беспокойство родителей. 

"Детской вакцины официально, насколько мы знаем, нет. Поэтому сообщения об обязательной вакцинации школьников с начала учебного года – это фейк на больную тему", – успокаивают жителей края в пресс-службе ведомства.

Министр образования Максим Костенко на пресс-конференции подчеркнул, что вводить обязательную вакцинацию или нет, в первую очередь, решает Роспотребнадзор. Пока от них особых распоряжений не поступало. Что касается учителей, на сегодняшний день привито 30% от общего количества педагогов.

"У нас очень много учителей переболело и у них есть антитела, поэтому пока прививки им не нужны. Принудительной вакцинации у нас нет и не будет, но педагоги сами понимают необходимость прививки и спокойно идут и делают их. Я уверен, что к началу учебного года мы достигнем иммунной прослойки среди учителей в 60%", – сказал Костенко.

Министр выразил уверенность в том, что в этом году школы края обойдутся без удалёнки при соблюдении антиковидных мер (масочный режим, дезинфекция и отсутствие массовых мероприятий).

Ранее эпидемиолог Ирина Переладова на пресс-конференции по коронавирусу сказала, что беременным, кормящим грудью и детям до 18 лет не рекомендуется ставить прививку от коронавируса. Вакцина проходит третий этап исследований и влияние препарата на детский организм до конца не изучено, а пока точных результатов нет, медик советует воздержаться от вакцинирования этим категориям граждан.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

16.07.2021 07:23
- гость -

помнится не так давно они заверяли что и взрослых низа что не будут принудительно прививать

16.07.2021 08:32
Я

А че кого то заставляют?

16.07.2021 08:34
Н.в

Вы посмотрите на мобильные пункты. Народ в очередь. Сами всебегут. Потому что каждая семья или друзья или коллеги пережили трагедию

16.07.2021 08:35
Z

Принудительной вакцинации у нас нет и не будет, но педагоги сами понимают необходимость прививки и спокойно идут и делают их.

Ога.

Мама работает в детсаде.
Им ещё в мае было сказано: без прививки не пройдете медосмотр, без медосмотра не будете допущены к работе. Точка.

16.07.2021 08:54
- гость -

кого то заставляют?
сплошь и рядом

16.07.2021 10:45
- гость -

16.07.2021 08:35
Z
И правильно сказали!

16.07.2021 10:54
Z

16.07.2021 10:45
- гость -
16.07.2021 08:35
Z
И правильно сказали!
-----------------------

Мы с вами не прививку обсуждаем.
А принудиловку. Которой нет, но она есть.

И в этом свете: сказали, исключительно, НЕПРАВИЛЬНО!!!

16.07.2021 12:02
- гость -

16.07.2021 10:54
Z
Категорически не соглашусь! В сложившихся условиях вакцинация должна быть обязательной!

16.07.2021 12:16
Гость

Ну да, ну да, сейчас так говорят, потом вакцину на детях немного протестят, и скажут обязательно ставить, все это уже понятно. Ну что ж, придётся на домашнем учиться...

16.07.2021 12:17
- гость -

кого то заставляют?
сплошь и рядом
---
у нас на заводе погудели, и забыли... я не стал ставить, т.к. приказа по краю вообще нет, и если и будет, то относится он будет не к физ.лицу, а к работодателям определенных отраслей... завод отношения к данным отраслям не имеет, так что только пугали, в итоге как ходили так и ходим.

16.07.2021 12:56
- гость -


16.07.2021 12:17
- гость -
вам хорошо - не всем так свезло(

16.07.2021 13:38
- гость -

16.07.2021 12:56
- гость -

А чего хорошего-то и в чем везение? Ну, погуляют пока...но недолго)

16.07.2021 13:53
- гость -

Жаль, что не будут

16.07.2021 14:16
- гость -

Мы своего ребенка обязательно вакцинируем, как только это станет возможно.

16.07.2021 14:41
гость

от гриппа вакцинируйте-как написано на рекламном щите в Барнауле

16.07.2021 17:34
гость

учитель не привитый ученикам не привитым: Не переживайте, будем вас учить, по-репетиторски, качественно - дистанционно - индивидуально. Не бросим.

16.07.2021 17:38
родитель

учитель не привитый ученикам не привитым: Не переживайте, будем вас учить, по-репетиторски, качественно - дистанционно - индивидуально. Не бросим.


Спасибо. У нас есть много форм обучения, можно дома учиться, вечерняя форма, заочная. Здоровье ребёнка главное

16.07.2021 17:42
- гость -

16.07.2021 17:38
родитель
Зачеты сдавать все равно очно)

16.07.2021 19:41
Z

Вангую.
Год 2023: Алтайский край так и остался самым отсталым по вакцинации регионом - привито менее 20% населения.

Год 2040: Алтайский край стал краем невест и женихов. Главное условие в выборе пары - отсутствие ковидной прививки.

С верой в Томенко и фантастику, ваш Z.

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