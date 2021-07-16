Школьников Алтайского края не будут принуждать к вакцинации от коронавируса

Школьников Алтайского края принудительно прививать от коронавируса не будут, сообщили в региональном Министерстве образования. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что с сентября в школах начнут прививать от ковида старшеклассников, что вызвало беспокойство родителей.

"Детской вакцины официально, насколько мы знаем, нет. Поэтому сообщения об обязательной вакцинации школьников с начала учебного года – это фейк на больную тему", – успокаивают жителей края в пресс-службе ведомства.

Министр образования Максим Костенко на пресс-конференции подчеркнул, что вводить обязательную вакцинацию или нет, в первую очередь, решает Роспотребнадзор. Пока от них особых распоряжений не поступало. Что касается учителей, на сегодняшний день привито 30% от общего количества педагогов.

"У нас очень много учителей переболело и у них есть антитела, поэтому пока прививки им не нужны. Принудительной вакцинации у нас нет и не будет, но педагоги сами понимают необходимость прививки и спокойно идут и делают их. Я уверен, что к началу учебного года мы достигнем иммунной прослойки среди учителей в 60%", – сказал Костенко.

Министр выразил уверенность в том, что в этом году школы края обойдутся без удалёнки при соблюдении антиковидных мер (масочный режим, дезинфекция и отсутствие массовых мероприятий).

Ранее эпидемиолог Ирина Переладова на пресс-конференции по коронавирусу сказала, что беременным, кормящим грудью и детям до 18 лет не рекомендуется ставить прививку от коронавируса. Вакцина проходит третий этап исследований и влияние препарата на детский организм до конца не изучено, а пока точных результатов нет, медик советует воздержаться от вакцинирования этим категориям граждан.