Дожди, грозы и порывистый ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 16 июля

Тёплая погода с осадками, грозами и сильным ветром установится в Алтайском крае в пятницу, 16 июля, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Утром местами по краю будет туман. Дневная температура составит от +20 до +25 градусов. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +21…+23 градусов. Утром, как и в целом по региону, возможен туман, а в конце дня синоптики обещают небольшой дождь. Скорость ветра в краевой столице не превысит 10 м/с.