Виктор Томенко заявил об ухудшении эпидобстановки в Алтайском крае

Эпидемическая обстановка в Алтайском крае ухудшается со второго квартала, а нагрузка на систему здравоохранения сопоставима с пиковой в прошлом году, заявил губернатор Виктор Томенко в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Эпидситуация вновь начала ухудшаться со второго квартала, и мы сегодня, по сути дела, работаем в режиме той же нагрузки и тех же ограничений, которые были "на пике" ситуации прошлого года, – цитирует главу региона пресс-служба краевого правительства. – Если сравнивать, то это ориентировочно сентябрь – начало октября 2020 года. Заболеваемость высокая".

Вместе с тем Томенко обратил внимание, что в отличие от прошлого года сейчас в самом разгаре прививочная кампания. Так, около 300 тысяч человек получили оба комплекта вакцины, около 120 тысяч – один.

Губернатор подчеркнул, что продолжение работы по вакцинации населения – это "главный способ снизить нагрузку и выйти на нормальный режим работы".

Ранее глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов рассказал, кому ждать обязательной вакцинации. По его словам, речь идёт об отдельных категориях профессий – транспортной и медицинской сфер, социальных услуг, образования.