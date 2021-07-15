Минтранс решил резко сократить расходы на дороги и развитие транспортной инфраструктуры

Минтранс России решил резко сократить расходы на строительство транспортной инфраструктуры в период 2021-2030 годов. Текущая стратегия предусматривает траты в размере 45-54 трлн рублей, а в новом документе говорится только о 29,3 трлн рублей.

Как сообщает газета "Ведомости", таким образом предлагается потратить на транспорт и дороги в 1,5-1,8 раза меньше. Источником средств названы федеральный бюджет, бюджеты регионов и внебюджетные источники, а доля последних будет зависеть от структуры и экономических параметров проектов.

Как отмечают эксперты, цифры, приведённые в стратегии, являются условным ориентиром. В любом случае реальные расходы прописывают в трёхлетних бюджетах. Сама стратегия Минтранса является основным документом по развитию отрасли в России, а текущий вариант принимался ещё в 2008 году.

Часть ожидаемых вложений из новой стратегии есть в рамках существующих проектов. Так, комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в период 2021-2024 годов требует вложений в размере 4,6 трлн рублей.