Песков ответил на вопрос о ввозе зарубежных вакцин от COVID-19 в Россию

Кремль пока не планирует допускать зарубежные вакцины против коронавируса в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Эта тема пока не обсуждается, в России своих вакцин хватает", – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

При этом, по его словам, тема взаимного признания вакцин России и ЕС от коронавируса стоит на повестке дня.

Напомним, что ранее шереметьевский профсоюз лётного состава обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой допустить и ввезти в страну иностранные вакцины от COVID-19. В письме пилоты пожаловались на необходимость постоянно сдавать ПЦР-тесты даже после прививок российскими препаратами.