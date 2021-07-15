В Кремле ответили на критику статьи Путина о единстве русских и украинцев

Президент России Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" не подвергал сомнению территориальную целостность Украины. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя претензии ряда экспертов.

"Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины и никаких официальных заявлений на этот счёт не было и нет", – цитирует ТАСС его слова.

Песков отметил, что эксперты могут обсуждать "резонансную" статью так, как им хочется. Кроме того, пресс-секретарь напомнил, что Путин в целом говорил о тех "минах", которые были заложены ещё во времена СССР.

Напомним, что 12 июля Кремль опубликовал статью за авторством Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", которую анонсировал во время недавней прямой линии. В статье глава государства назвал русских, украинцев и белорусов наследниками Древней Руси. Президент разобрал развитие народов в те времена и отметил, что их разделение произошло уже в Советском Союзе.