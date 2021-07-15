В соцсетях рассказали, как погиб барнаульский полицейский

39-летний участковый, тело которого обнаружили рядом со сгоревшей патрульной машиной в барнаульском посёлке Гоньба, мог погибнуть от удара шампуром в шею. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
Согласно приведённой информации, по подозрению в убийстве задержали 57-летнего ранее судимого жителя Барнаула. Он уже отбывал наказание за тяжкие преступления.
В частности, в 1993 году он убил человека, превысив пределы самообороны, за что отбыл пять лет заключения, в 2004 году до смерти забил женщину и отсидел ещё восемь лет.
"Основная версия произошедшего: когда полицейский приехал к дому рецидивиста, тот жарил шашлыки. Мужчина сел в машину к участковому, и они поехали, – говорится в паблике. – Потом, по всей вероятности, бывший зэк напал на полицейского и убил – на шее умершего обнаружена колотая рана, возможно, от шампура. А потом поджёг машину".
Ранее следственные органы опубликовали видеозапись с места происшествия. Подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Интересно когда он сел в машину с шампурами к полицейскому, это его не насторожило?
Не складушки какие то!
Складушки. Как напишут так и будет. Приехал после работы. К поднадзорному. Зачем? Ещё поработать? Кто то видел кто убил, кто машину поджигал? Или просто подходящий кандидат?
Пьяный уголовник (психопат) возможно согласился ехать на машине к следователю (в тюрьму) при условии, что догрызет свой шашлык по дороге.
С шашлычком подсел в машину
Так то бред. Куда поехал участковый знали. Зачем его было убивать этому человеку??
3 загубленных человека на совести у рецидивиста... Я не понимаю, что, разве он недостоин смертной казни? Сколько ещё мы будем играть в либерастические ценности?
16.07.2021 08:58
Митенька ржевский
ВОТ ИМЕННО!
меня удивляют комментарии - шашлыки, сел в машину, внерабочее время.
Вопрос другой: нужно ли его кормить и дальше или это обуза общества?
почему собак, покусаших людей, нормальные хозяева стреляют, а это существо живет?