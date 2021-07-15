В соцсетях рассказали, как погиб барнаульский полицейский

39-летний участковый, тело которого обнаружили рядом со сгоревшей патрульной машиной в барнаульском посёлке Гоньба, мог погибнуть от удара шампуром в шею. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Согласно приведённой информации, по подозрению в убийстве задержали 57-летнего ранее судимого жителя Барнаула. Он уже отбывал наказание за тяжкие преступления.

В частности, в 1993 году он убил человека, превысив пределы самообороны, за что отбыл пять лет заключения, в 2004 году до смерти забил женщину и отсидел ещё восемь лет.

"Основная версия произошедшего: когда полицейский приехал к дому рецидивиста, тот жарил шашлыки. Мужчина сел в машину к участковому, и они поехали, – говорится в паблике. – Потом, по всей вероятности, бывший зэк напал на полицейского и убил – на шее умершего обнаружена колотая рана, возможно, от шампура. А потом поджёг машину".

Ранее следственные органы опубликовали видеозапись с места происшествия. Подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело.