Эстония заявила о высылке российского дипломата из страны

МИД Эстонии вызвал посла России Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту об объявлении одного из дипломатов страны персоной нон грата. Это стало ответной мерой на решение выслать эстонского консула из России.

"Надеемся, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между Эстонией и Россией. Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях. По-прежнему крайне прискорбно, что Россия выбрала в общении с ЕС и его членами недружелюбную линию", – цитирует "Интерфакс" заявление эстонского ведомства.

Напомним, что 7 июля российские власти объявили консула Эстонии в Санкт-Петербурге персоной нон грата. В ФСБ сообщили, что задержали посла во время получения от гражданина России материалов закрытого характера и обвинили его в шпионаже. В МИД России отметили, что доказательства против дипломата неопровержимы.