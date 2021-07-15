Скончался музыкант Пётр Мамонов

Умер артист и музыкант Пётр Мамонов. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на его супругу.
Напомним, Мамонова с коронавирусом положили в ковидный госпиталь в Коммунарке 1 июля. Практически сразу его поместили в отделение реанимации, где ввели в искусственную медикаментозную кому.
Позднее, 11 июля, врачи попытались вывести его из комы, однако отключить от ИВЛ не смогли. Вторая попытка, 13 июля, также не увенчалась успехом.
Пётр Мамонов – российский рок-музыкант, поэт и актёр. Основатель и лидер музыкальной группы "Звуки Му". Известен ролями в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина.
Комментарии
Земля пухом Петру.
Он очень стал приближен к Богу и вере последние годы жизни. Дай Боже ему место в Раю, вечную и лёгкую.
Скорбим.
Мы вместе! Рок навсегда Петр! И Бог с нами!
Царствие Небесное (((
А мне нравились его цитаты...
И внешне он похож на моего отца... Земля ему пухом.
Я расстроена.
Хороший был дядька.Земля пухом.
Настала эпоха ухода Великих...
Теперь таких, как Мамонов, талантливых, умных, уже нет.
Земля пухом...