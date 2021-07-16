Военные пять раз за день перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Чуйский тракт в Алтайском крае 16 июля перекроют пять раз, сообщили amic.ru в региональной Госавтоинспекции.

Все пять перекрытий коснутся участка между Сибирским и садоводством "Горизонт" (187-й километр трассы Р-256).

В частности, автолюбителей на указанный участок не пустят с 08:30 до 09:35, с 12:25 до 13:25, с 15:00 до 15:30, с 16:15 до 17:00 и с 19:00 до 19:30.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и своевременно корректировать график и маршрут движения.