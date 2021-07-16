Военные пять раз за день перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Чуйский тракт в Алтайском крае 16 июля перекроют пять раз, сообщили amic.ru в региональной Госавтоинспекции.
Все пять перекрытий коснутся участка между Сибирским и садоводством "Горизонт" (187-й километр трассы Р-256).
В частности, автолюбителей на указанный участок не пустят с 08:30 до 09:35, с 12:25 до 13:25, с 15:00 до 15:30, с 16:15 до 17:00 и с 19:00 до 19:30.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и своевременно корректировать график и маршрут движения.
Комментарии
Вывсёврёти!!! Сумма-3 часа 55 минут-военные любят точность.
С 8-30 ага, в 7-20 километровые пробки уже
16.07.2021 08:33
- гость -
Полем,полем ребятки!
0909 и парады.
Не уверен что у этих паркетных вояк в реальном бою ракеты полетят куда надо
Но трудящимся они сегодня кровь попьют
А ночью нельзя ездить? Ну это как бы логично -- передвигать военную технику не привлекая внимания.
16.07.2021 10:24
- гость -
ночью не рабочее время, а с 14:00 до 15:00 обед
"Не уверен что у этих паркетных вояк в реальном бою ракеты полетят куда надо
Но трудящимся они сегодня кровь попьют"
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Вот и хохл овоены подтянулись, сейчас расскажут про ракетостроение.
"А ночью нельзя ездить? Ну это как бы логично -- передвигать военную технику не привлекая внимания."
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Колонны ездят, когда их не видят спутники. А у тех свой график.
"Колонны ездят, когда их не видят спутники."
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А видеорегистраторы в машинах на что?
Ну, налогоплательщик оплатит это банкет и потерпит.
Так эта статья получается расписание для работы вражеских спутников. Чтобы им зря солярку не жечь над сибирью.
Если эта трасса принадлежит военным, то преступление властей, которые развивают туркластеры типа Белокуриха-2 и т.д. Военные как бы говорят всем отдыхающим идите нафиг, вам здесь не рады. Зачем туда вбухивать деньги?