В ВОЗ заявили о появлении новых, более опасных штаммов коронавируса

Комитет ВОЗ по ситуации с коронавирусом предупредил международное общество о новых, более опасных штаммах коронавирусной инфекции. По мнению экспертов, в будущем появятся новые разновидности, которые будет труднее контролировать.

"Пандемия продолжает эволюционировать, сейчас в основном доминируют четыре мутации. Комитет считает, что в будущем, крайне вероятно, появятся и распространятся на весь мир новые штаммы, которые будет ещё труднее контролировать", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Специалисты подчеркнули, что пандемия ещё далека от окончания, несмотря на то, что в развитых странах заявляют об успешной вакцинации. Как отметили в ВОЗ, на борьбу влияет в первую очередь неравенство в распределении вакцин между странами.