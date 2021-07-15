Такой день. Зверское убийство участкового и гибель двух человек в ДТП в Алтайском крае

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 15 июля. Без коронавируса.

В Барнауле 15 июля обнаружили обгорелый труп участкового рядом с сожжённой служебной машиной. Правоохранитель не вернулся с задания накануне вечером, а на его поиски подняли всю полицию города. Почти сразу после обнаружения тела задержали и подозреваемого: им оказался поднадзорный, к которому участковый поехал на выезд. При этом алтайский Следком уже объявил, что дело раскрыто.

Двое человек погибли в ДТП на трассе в Романовском районе. Инцидент произошёл на 210-м километре автодороги Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан. Как сообщили в МВД, 62-летний водитель за рулём Honda CR-V, следуя по примыкающей второстепенной дороге к селу Романово, нарушил правила проезда перекрёстка и не предоставил преимущество движения Ладе-2141 под управлением 19-летнего водителя, следовавшего со стороны села Мамонтово в направлении села Родино.

Более пяти тысяч семей Алтайского края получили кешбэк за путёвки в летние детские оздоровительные лагеря, сказал министр образования региона Максим Костенко на пресс-конференции. На выплаты из краевого и федерального бюджетов уже потратили 17,6 миллиона рублей.

Деревянный столб качелей придавил четырёхлетнего мальчика в Первомайском районе Алтайского края. От полученных травм ребёнок скончался.

В правительстве Алтайского края прошло совещание по вопросам сокращения выбросов парниковых газов. Регион может войти в пилотный проект по адаптации к глобальным изменениям климата.

В Барнауле полным ходом идёт подготовка к грядущему отопительному сезону. Энергетики проверяют и ремонтируют теплопровод, а управляющие компании – получают паспорта готовности домов к запуску отопления. Как продвигается этот процесс, обсудили на совещании в мэрии, которое провёл замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский.