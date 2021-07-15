Алтайский думец получил медаль за вклад в укрепление обороны РФ

Депутат Госдумы от Алтайского края лидер региональных справороссов Александр Терентьев награжден медалью за вклад в укрепление обороны Российской Федерации. Об этом сообщает партийный сайт.

Госнаграду от имени министра обороны РФ Терентьеву накануне вручил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Он поздравил коллегу-парламентария с почетным и заслуженным знаком. Работая в комитете Госдумы по обороне, эсер внес большой вклад в усиление обороноспособности страны, участвуя в разработке и принятии целого ряда законов.

Медаль "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" учреждена в 2019 году. Ей могут награждаться военные и гражданские служащие ВС России и другие граждане за развитие взаимодействия вооруженных сил с органами госвласти различных уровней и органами местного самоуправления.