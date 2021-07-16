Новый ФАП появится в Петропавловском районе Алтайского края

В селе Николаевка Петропавловского района строят новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Работы ведутся в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края". Подрядчик приступил к строительству 3 июня.

Рабочие уже заложили фундамент, возвели каркас, накрыли крышу, подвели коммуникации (водопровод, канализацию), установили двери. Сейчас ведётся утепление стен и монтаж пароизоляции.

Рядом с ФАПом построят небольшую котельную. На территории уложат тротуарную плитку, установят забор.

Завершить все необходимые работы планируют в начале сентября.