В ВОЗ допустили, что коронавирус имеет лабораторное происхождение

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус допустил вероятность утечки коронавируса из лаборатории. Об этом пишет Assoctiated Press.
"Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты. Это обычное дело", – заявил гендиректор организации.
Гебрейесус заявил, что отказываться от теории искусственного происхождения COVID-19 в лаборатории в Ухане пока рано, а также призвал власти Китая к "прозрачности, открытости и сотрудничеству" в вопросе расследования.
"Нам нужна информация, прямая информация по поводу того, какой была ситуация в лаборатории до и в самом начале пандемии. Если мы получим полную информацию, мы сможем исключить связь с лабораторией", – сказал глава ВОЗ.
На этой неделе гендиректор ВОЗ заявил, что мир находится в начале третьей волны пандемии коронавируса. Основной причиной роста заболеваемости, по его словам, стал дельта-штамм, который вдвое заразнее изначального варианта.
Комментарии
Мне это все напоминает игру на моём телефоне. Те же новости.
Похоже нет ученых. Несут бредни.
этот вирус от нано технологий-у Чубайса надо спрашивать
Ещё более убедительным аргументом явились слова Трампа (тогда ещё будучи президентом) об "Уханьском вирусе" и претензии США к Китаю на сумму в несколько триллионов (!) баксов.
Новость от 2015 года
Успешный лабораторный эксперимент по созданию гибридной формы коронавируса летучих мышей, способной заражать человека, вызвал среди ученых опасения о непредсказуемых последствиях утечки вируса-мутанта. Об открытии и спорах вокруг него сообщает издание Nature News.
Американские биологи создали «химеру» из вируса подковоносых летучих мышей Китая, известного как SHC014: его поверхностный белок перенесли в вирус SARS, живущий в легких подопытных мышей (для моделирования заражения человека). Ученые доказали, что вирус SHC014 уже обладает всеми необходимыми орудиями для связывания с ключевым рецептором клеток человека. Эксперимент подтвердил гипотезу о возможности прямого заражения человека коронавирусами летучих мышей.
Однако другие вирусологи сомневаются, что полученный вывод оправдывает риск эксперимента: ученые же создали новый вирус, который отлично размножается в клетках человека. Более того, они продолжили свою работу даже после того, как в октябре 2014 года правительство США ввело мораторий на финансирование исследований вирусов гриппа, SARS и MERS (для проекта было сделано исключение).
Китай виноват, кто бы сомневался, всё прогрессивное человечество "ЗА"
Очередная новостишка для запудривания мозгов обывателю