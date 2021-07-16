В ВОЗ допустили, что коронавирус имеет лабораторное происхождение

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус допустил вероятность утечки коронавируса из лаборатории. Об этом пишет Assoctiated Press.

"Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты. Это обычное дело", – заявил гендиректор организации.

Гебрейесус заявил, что отказываться от теории искусственного происхождения COVID-19 в лаборатории в Ухане пока рано, а также призвал власти Китая к "прозрачности, открытости и сотрудничеству" в вопросе расследования.

"Нам нужна информация, прямая информация по поводу того, какой была ситуация в лаборатории до и в самом начале пандемии. Если мы получим полную информацию, мы сможем исключить связь с лабораторией", – сказал глава ВОЗ.

На этой неделе гендиректор ВОЗ заявил, что мир находится в начале третьей волны пандемии коронавируса. Основной причиной роста заболеваемости, по его словам, стал дельта-штамм, который вдвое заразнее изначального варианта.