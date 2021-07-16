Алтайский край могут включить в проект по борьбе с глобальным потеплением

Алтайские власти обратились в правительство России с просьбой включить край в список регионов, где будут разрабатываться механизмы адаптации к глобальным изменениям климата. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Отмечается, что регион уже работает над решением климатических проблем. С 2009 года здесь реализуется проект по сокращению выбросов в атмосферу за счёт посадки лесов, а также изучаются новые способы землепользования.
Региональные власти отмечают, что ситуацию для получения статуса пилотного региона в Алтайском крае оценивают как благоприятную.
Отмечается, что в Алтайском крае будет создан алтайский банк данных углеродных единиц. Соответствующее постановление губернатор поручил разработать профильным ведомствам.
Комментарии
борьба с потеплением как борьба с ветряными мельницами
ну мож ктото и бабосиками под шумок разживется
Пилотный регион по окончательному уничтожению промышленности
16.07.2021 09:57
- гость -
Пилотный регион по окончательному уничтожению промышленности------------------Дык уже!!!
Всегда задавался вопросом о переводе всех ТЭЦ города Барнаула на природный газ. На сколько мне известно, такая программа была (информация не проверена). С приходом Кузбасс Энерго все эти планы растворились.
Если у кого есть, что добавить по теме, пишите.
Интересно, им старшой по этому направлению не нужен? Я бы смог. Непьюсчий.
А что по этому поводу думает шведская девчушка Грета Тунберг?
Кому-то не хватает денежных знаков на жисть
Ага Вы еще про это Грете расскажите ее разнесет на куски от негодования.
Кому как, а мне потепление в АК нравится! ))))