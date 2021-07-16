Алтайский край могут включить в проект по борьбе с глобальным потеплением

Алтайские власти обратились в правительство России с просьбой включить край в список регионов, где будут разрабатываться механизмы адаптации к глобальным изменениям климата. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отмечается, что регион уже работает над решением климатических проблем. С 2009 года здесь реализуется проект по сокращению выбросов в атмосферу за счёт посадки лесов, а также изучаются новые способы землепользования.

Региональные власти отмечают, что ситуацию для получения статуса пилотного региона в Алтайском крае оценивают как благоприятную.

Отмечается, что в Алтайском крае будет создан алтайский банк данных углеродных единиц. Соответствующее постановление губернатор поручил разработать профильным ведомствам.