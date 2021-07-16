В России завершился весенний призыв на срочную службу в вооружённые силы, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

Во время призывной кампании, которая длилась с 1 апреля, в войска призвали более 134 тысяч человек. В научные и научно-производственные роты направили свыше 350 ребят, а в спортивные – более 150 человек.

Для отправки новобранцев задействовали более 25 воинских эшелонов и свыше 45 рейсов самолётов авиации ВС, а также 65 чартерных рейсов гражданской авиации и более двух тысяч вагонов поездов.

Из-за пандемии на заседания призывных комиссий вызывали только тех, кого можно было гарантированно направить на службу. К работе с призывниками допускали только вакцинированных либо переболевших ковидом сотрудников.

Организованный на призывных и сборных пунктах барьерных контроль и тестирование призывников позволили вовремя выявить и не допустить на службу более 3,5 тысячи человек, заражённых коронавирусом.