Под Новосибирском случайные покупатели помогли поймать грабителя-рецидивиста

В социальных сетях распространяется запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал момент ограбления магазина и погони за грабителем. Остановить злоумышленника помогли случайные покупатели.

Преступник зашёл в магазин и перелез через прилавок, чтобы забрать деньги из кассы. Испуганная сотрудница магазина не смогла ничего ответить злоумышленнику.

В какой-то момент в помещение зашли двое посетителей. Женщина рассказала им о случившемся и мужчины погнались за преступником.

Догнать его удалось неподалёку от места ограбления. Он попытался уйти через чёрный ход, но не смог оторваться от преследователей.