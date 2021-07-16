В МВД предложили снизить транспортный налог за добровольный техосмотр

МВД предлагает снизить стоимость полиса ОСАГО и транспортный налог для водителей, которые добровольно проходят техосмотр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.

"МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра – такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО", – сказал Черников.

Глава ГИБДД добавил, что заинтересованным министерствам и ведомствам предложили подготовить соответствующие изменения в законодательство РФ.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей для получения полиса ОСАГО. С 22 августа для получения полиса ОСАГО водителям не понадобится предъявлять диагностическую карту и техосмотр. Отсутствие документа о техосмотре не повлияет, если водитель попадёт в ДТП.