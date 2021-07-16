В МВД предложили снизить транспортный налог за добровольный техосмотр

МВД предлагает снизить стоимость полиса ОСАГО и транспортный налог для водителей, которые добровольно проходят техосмотр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.
"МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра – такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО", – сказал Черников.
Глава ГИБДД добавил, что заинтересованным министерствам и ведомствам предложили подготовить соответствующие изменения в законодательство РФ.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей для получения полиса ОСАГО. С 22 августа для получения полиса ОСАГО водителям не понадобится предъявлять диагностическую карту и техосмотр. Отсутствие документа о техосмотре не повлияет, если водитель попадёт в ДТП.
Комментарии
А что значит "добровольный техосмотр"?
И что значит техосмотр вообще?
Оформлял ОСАГО ну и параллельно техосмотр.
- За техосмотр с вас 1000р.
- Почему не 500р?
- Мы делаем по новой схеме. Можете поискать тех кто делает по старой, но таких уже нет.
Заехал в гараж, на яму... И всё.
Техник сфотал зад авто... И всё.
- Что делать? (спрашиваю)
- Ничего. Ждать 20 мин.
В чем новизна? В том что взяли на 500р больше?
500 р сверху, это стоимость "фото сессии" авто!!!))))?
Думаю, повысят в два раза для тех кто не стал добровольцем )))
"Могут" и "снизят" -разные вещи. В России, как правило, только первое...
Ну а чо, я вот верю