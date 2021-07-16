Две дороги уже почти отремонтировали в барнаульских посёлках Спутник и Авиатор

В барнаульских посёлках Спутник и Авиатор уже две дороги находятся на завершающей стадии капитального ремонта, который выполняют в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Бригады подрядчика работают одновременно на пяти участках – это улицы Смородиновая (в границах Павловского тракта и улицы Соловьиной), Малиновая (от Соловьиной до Декоративной), 1-я Малиновая (от Кедровой до Смоленской), Авиаторов (от Декоративной до 2-й Малиновой) и Смоленская (от 1-й Малиновой до 2-й Малиновой). Общая площадь капремонта составляет около 27 тыс. кв. м.

"Дорожники завершили работы по укладке верхнего слоя горячего асфальтобетона на участках улиц Смородиновая и Смоленская. Сейчас эти дороги на завершающей стадии ремонта", – говорится в сообщении.

На улицах Авиаторов, Малиновой и 1-й Малиновой устанавливают бордюры, а также делают тротуары и остановки, отметили в горадминистрации.

Ранее в пригороде Ленинского района Барнаула дорожники приступили к отсыпке улиц асфальтовым сколом. 60 тонн инертного материала завезли для ремонта проблемных участков улиц Мира, Барнаульской и Школьной в селе Гоньба.