Кибермошенники в России активизировались на фоне "школьных" выплат

На фоне "школьных" выплат в России активизировались интернет-мошенники. Об этом рассказал директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин.

"Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций. Они указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления", – цитируют эксперта РИА Новости.

Он отметил, что у мошенников есть две схемы. Первая – заманивание жертвы на фишинговый сервис, чтобы узнать данные её банковской карты. Вторая – оплата небольшой комиссии за получение определённых услуг: помощь юриста, конвертация валют и т.д.

Ранее правительство России утвердило порядок и условия предоставления выплат в размере 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет к началу учебного года. Первые переводы родители и опекуны школьников получат уже 16 августа.