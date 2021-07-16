В Сибири экс-полицейского осудят за взятку в виде новогодней ёлки

В городе Оби Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника территориального отдела полиции. Мужчину обвиняют во взяточничестве.
Следователи установили, что в декабре 2020 года к полицейскому обратился предприниматель, который хотел за взятку получить покровительство должностного лица при ведении бизнеса.
"3 января 2021 года при передаче денежных средств в сумме 33 тысячи рублей, а также имущества в виде новогодней ёлки, обвиняемый был задержан следователями совместно с сотрудниками отдела управления собственной безопасности ГУМВД России по Новосибирской области", – сообщили в региональном СК.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Вину в совершении преступления он признал частично.
Комментарии
ох и ждут сотрудников полиции особые времена==кто уцелеет трудно сказать.
Паренёк,например,пришёл работать в полицию лет 7 назад стройняшка,а сейчас животина впереди носа да сзади размеры от 54-объёмы!
хорошо кормят и мало работы у них,видимо.
хорошо кормят и мало работы у них,видимо.
У кого как! знакомый работает участковым, носится по участку как сайгак, рабочий день можно сказать круглосуточный, худой, на лице одни глаза. За целый день ест 1-2 раза и то когда время позволит.
3 января получить взятку - елку это круто)) . Она у него видать на следующий новый год.