В Сибири экс-полицейского осудят за взятку в виде новогодней ёлки

В городе Оби Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника территориального отдела полиции. Мужчину обвиняют во взяточничестве.

Следователи установили, что в декабре 2020 года к полицейскому обратился предприниматель, который хотел за взятку получить покровительство должностного лица при ведении бизнеса.

"3 января 2021 года при передаче денежных средств в сумме 33 тысячи рублей, а также имущества в виде новогодней ёлки, обвиняемый был задержан следователями совместно с сотрудниками отдела управления собственной безопасности ГУМВД России по Новосибирской области", – сообщили в региональном СК.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Вину в совершении преступления он признал частично.