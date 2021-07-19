Алтайское ожерелье: барнаульцев приглашают в тур выходного дня по Чуйскому тракту

Отличная идея для летнего выходного дня – тур "Алтайское ожерелье" с туроператором "Охота". В этом небольшом путешествии вы сможете полюбоваться живописными видами и погулять по летнему дендропарку.

Программа начнётся с города Бийска. Здесь, в музее Чуйского тракта вы познакомитесь с историей Алтайского края, узнаете обо всех его климатических зонах, а также о распространённых и редких видах животных, птиц, рыб, растений. В музее также есть палеонтологическая коллекция, которая формируется с его основания.

Из полезных ископаемых Алтая представлены образцы различных руд, минерального сырья, цветных глин и облицовочного камня. Гордость коллекции – разнообразные поделочные камни и красивые друзы. Среди них – ревневская яшма (её использовали для создания "Царицы ваз", хранящейся в настоящее время в Эрмитаже) и риддерская брекча – её использовали при строительстве колонн для храма Христа Спасителя в Москве.

Далее вы проедете на комфортном автобусе по Чуйскому тракту, насладитесь видами летних пейзажей за окном и отправитесь в долину семейного отдыха "Алтайское Холмогорье". Вы побываете в Дендропарке, прогуляетесь по живописной территории и подышите свежим воздухом.

Алтайское лето скоротечно, но вы сможете сохранить его в воспоминаниях и фотографиях из этой поездки.

Ближайшая дата экскурсии – 7 августа 2021 года. Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и многодетные семьи могут посетить экскурсию бесплатно – путешествие оплатит краевой бюджет.

Уточнить подробности и записаться на тур можно по телефону 8 (3852) 368-401.

Туроператор "Охота"

Адрес: Барнаул, ул. Песчаная, 87а, 2 этаж

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