Срок действия паспортов, подлежащих замене, продлили до 90 дней

Правительство РФ продлило срок действия паспортов, которые подлежат замене. Срок оформления новых паспортов будет сокращён.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому "срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлён до 90 дней".

По действующим правилам паспорт менять нужно сразу. На период оформления нового паспорта россиянам выдают временный документ, но с ним возможности ограничены.

"Ещё одно изменение, утверждённое правительством, начнёт действовать с 1 июля 2022 года. С этого момента срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания", – цитирует пресс-службу кабмина ТАСС.