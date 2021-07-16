Сайт Минобороны России вышел из строя из-за DDoS-атаки

Сайт Министерства обороны Российской Федерации вышел из строя из-за кибератаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве.
"Специалисты военного ведомства отражают DDoS-атаку на официальный сайт Минобороны", – отмечают источники агентства.
Сейчас интернет-ресурс не работает. После длительного ожидания появляется надпись "Не удаётся установить соединение".
Напомним, что в ноябре 2020 года хакеры атаковали информационные объекты государственной власти. В частности были пресечены атаки на сайты ФНС России, правительства Алтайского края, а также Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Комментарии
Хохлы? Амеры?
Думается. в ответ в пару форточек в хохляндии и чухонии должно залететь по калибру.