Сайт Минобороны России вышел из строя из-за DDoS-атаки

Сайт Министерства обороны Российской Федерации вышел из строя из-за кибератаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве.

"Специалисты военного ведомства отражают DDoS-атаку на официальный сайт Минобороны", – отмечают источники агентства.

Сейчас интернет-ресурс не работает. После длительного ожидания появляется надпись "Не удаётся установить соединение".

Напомним, что в ноябре 2020 года хакеры атаковали информационные объекты государственной власти. В частности были пресечены атаки на сайты ФНС России, правительства Алтайского края, а также Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.