В России предложили изменить порядок поступления в вузы

Минобрнауки предложило изменить правила поступления абитуриентов в вузы. Проект опубликовали на сайте ведомства.

Отмечается, что выпускники смогут самостоятельно выбирать, результаты каких экзаменов использовать для поступления. Среди возможных вариантов – баллы ЕГЭ, итоги общеобразовательного вступительного экзамена или профессионального испытания.

Также в ведомстве предложили ещё ряд нововведений. Например, при подаче документов через сервис "Поступление в вуз онлайн" в Минобрнауки хочет разрешить загружать не сам документ, а только основную информацию о нём.

Также в министерстве предлагают увеличить период основного этапа зачисления с 3 по 9 августа.

Ранее сообщалось, что вузы в России хотят разрешить принимать абитуриентов по сертификатам, которые оплатят из средств федерального бюджета. Минобрнауки планирует запустить проект в 2022 году.