Прокатись и выиграй приз. Парк "Солнечный ветер" проводит розыгрыш в честь юбилея

Парк "Солнечный ветер" предлагает своим гостям весёлые, выгодные и безопасные развлечения. Всё лето вас ждут акции и розыгрыши, цветущие клумбы и фотозоны, вкусные угощения в кафе и, конечно, катание на разнообразных аттракционах.

На территории парка в полном объёме соблюдаются противоковидные меры. На каждом аттракционе размещены антисептики для рук и дезинфицирующие жидкости для обработки поверхностей. Все аттракционы регулярно обрабатывают.

Прокатиться за 80 рублей

"Солнечный ветер" продолжает радовать гостей не только атмосферой праздника и веселья, но и выгодными предложениями. Весь июль по будням действует акция "Любимый аттракцион – всего за 80 рублей".

с 19 по 23 июля – "Весёлые горки";

с 26 по 30 июля – "Самолёты".

Опять двадцать пять!

В этом году парк "Солнечный ветер" празднует 25-летний юбилей и приглашает всех принять участие в розыгрыше. 25 сладких призов разыграют случайным образом среди гостей парка уже 19 июля в Instagram-аккаунте. Результаты будут размещены в социальных сетях и на кассах парка.

На следующей неделе розыгрыш повторится. Как принять участие:

приходите в парк на неделе с 19 по 25 июля;

катайтесь на любых аттракционах.

И уже в следующий понедельник, 26 июля, будут выбраны 25 владельцев карт – победителей. Чтобы получить сладкий приз, счастливчикам нужно прийти в парк и предъявить карту гостя, номер которой был указан в списке выигравших.

Чтобы первыми узнать о предстоящих событиях, следите за новостями в Instagram-аккаунте парка.

Парк развлечений "Солнечный ветер"

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в

Тел: +7 (3852) 77-67-68, +7 (3852) 25-47-17

Режим работы: пн-пт: 11:00-21:00, сб-вс и праздники: 10:00-21:00

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