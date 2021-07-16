Жительница Екатеринбурга заживо сожгла бездомного

Жительницу Екатеринбурга обвинили в убийстве с особой жестокостью. Она лишила жизни 22-летнего бездомного, который спал на улице, пишет ТАСС.

Инцидент произошёл 24 мая. Злоумышленница увидела 22-летнего молодого человека без определённого места жительства.

Она облила его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. В результате потерпевший получил обширные термические ожоги, в дальнейшем он был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось, он скончался на следующий день. Девушка скрылась с места происшествия.

Отмечается, что теперь злоумышленнице может грозить вплоть до 20 лет лишения свободы.