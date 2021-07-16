Жительница Екатеринбурга заживо сожгла бездомного

Жительницу Екатеринбурга обвинили в убийстве с особой жестокостью. Она лишила жизни 22-летнего бездомного, который спал на улице, пишет ТАСС.
Инцидент произошёл 24 мая. Злоумышленница увидела 22-летнего молодого человека без определённого места жительства.
Она облила его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. В результате потерпевший получил обширные термические ожоги, в дальнейшем он был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось, он скончался на следующий день. Девушка скрылась с места происшествия.
Отмечается, что теперь злоумышленнице может грозить вплоть до 20 лет лишения свободы.
Комментарии
он занял ее место?
У девушки, видимо, справка есть.
Капец. И ведь такие массово живут среди нас. Бабы ещё любят отжать у мужика все, выгнать на помойку. А некоторые ещё т сжечь хотят. Ннкоторым удаётся
17.07.2021 08:58
- гость -
Капец. И ведь такие массово живут среди нас. Бабы ещё любят отжать у мужика все, выгнать на помойку.
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Как же некоторые мужчинки любят поныть, пожаловаться на свою жизнь, обижают их, бедных.
17.07.2021 12:01
- гость -
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Как же некоторые мужчинки любят поныть, пожаловаться на свою жизнь, обижают их, бедных.
Мужчинки живут у тебя в кишечнике, глисты называются.
А мужчины на таких, как ты блюют, как увидят.