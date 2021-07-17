Учёные раскрыли простой способ избавиться от жира на животе

Корейская соевая паста твенджан поможет избавиться от жира на животе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Express.

Чтобы прийти к таким выводам, исследователи провели эксперимент на добровольцах: одной группе мужчин и женщин с лишним весом давали к еде твенджан, другим – плацебо. Через 12 недель те, кто употреблял приправу, существенно сбросили в весе.

В итоге учёные рекомендуют всем, кто желает убрать жир в области живота, ежедневно принимать по десять граммов этой пасты. Из других достоинств приправы – снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Ранее учёные из США назвали факторы, которые мешают успешному похудению. Это злоупотребление алкоголем и отказ от ужина.