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Новости

Учёные раскрыли простой способ избавиться от жира на животе

, ИА "Амител"
Поможет корейская приправа
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Корейская соевая паста твенджан поможет избавиться от жира на животе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Express.

Чтобы прийти к таким выводам, исследователи провели эксперимент на добровольцах: одной группе мужчин и женщин с лишним весом давали к еде твенджан, другим – плацебо. Через 12 недель те, кто употреблял приправу, существенно сбросили в весе.

В итоге учёные рекомендуют всем, кто желает убрать жир в области живота, ежедневно принимать по десять граммов этой пасты. Из других достоинств приправы – снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Ранее учёные из США назвали факторы, которые мешают успешному похудению. Это злоупотребление алкоголем и отказ от ужина.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

17.07.2021 07:35
- гость -

А физкультуру не пробовали ?

17.07.2021 08:13
- гость -

Жрать нужно меньше, физкультура это вторично. Утверждаю это на основании собственного опыта, -36 кг за чуть более года, теперь удержать бы результат, это доложу вам посложнее чем похудеть.

17.07.2021 08:29
- гость -

-36 кг за чуть более года, теперь удержать бы результат, это доложу вам посложнее чем похудеть.

Такую массу за чуть более года это слишком быстро. У меня за 3 года было минусом 37 кг, но потом масса пошла нарастать. Может быть, и жировая, но в основном мышечная. Масса тела не единственный показатель, на который стоит ориентироваться.

17.07.2021 08:31
- гость -

А как есть меньше, если вкусно? Может эта паста поможет.

17.07.2021 08:36
Z

17.07.2021 08:13
- гость -
----------------------
И даже больше: физкультура, без "жрать нужно меньше" даже вредна.

Ходим в спортзал - качаем пресик - но жрать не перестаём.
Итог: мышечная стенка растёт, а жирок остаётся - пузо увеличивается в объёмах.

Так говорил мой первый любимый тренер.

17.07.2021 08:56
леон

сало, сверху ведро майонеза и 10гр пасты

17.07.2021 08:59
- гость -

Без отказа от мясомолочки во всех её канцерогенных видах ничего не получится.
Чтобы не было мучительного желания объедаться, надо очистить организм от паразитов.
Да-да, постоянное чувство голода в нас потенцируют своими выдлениями черви.
Более 50% должны быть свежие фрукты и овощи.
Со временем уйдёт не только жир, но и будут уходить все хронические, а потому заведомо неизлечимые современной медициной пузатых врачей болезни.

17.07.2021 09:06
- гость -

Да-да, постоянное чувство голода в нас потенцируют своими выдлениями черви.

Не верю! Обычно считается, что снижение массы тела как раз может означать заражение человека глистами.

17.07.2021 09:44
- гость -

17.07.2021 08:59
- гость -

От обычного мяса жир не накапливается, он накапливается от избытка углеводов, жареного, копченого, всего того, что затрудняет пищеварение. И, естественно, от малоподвижного образа жизни.

17.07.2021 09:56
- гость -

При так называеом "проникающем" или "дырявом" кишечнике непереваренный животный белок попадает в кровь, лимфу и воспринимается нашим организмом как антиген, садя иммунитет и продуцируя воспаления, а как итог - онкологию.

Все попытки двигаться и качаться чтобы "разогнать жир" при забитой сердечно-сосудистой системе неизбежно приводят к гипертонии и ишемии, а в итоге - к внезапной смерти от инсультов и инфарктов.

17.07.2021 11:51
- гость -

17.07.2021 08:59
- гость -
Без отказа от мясомолочки во всех её канцерогенных видах ничего не получится.
Чтобы не было мучительного желания объедаться, надо очистить организм от паразитов.
Да-да, постоянное чувство голода в нас потенцируют своими выдлениями черви.
Более 50% должны быть свежие фрукты и овощи.
-------
Какие глупости вы пишете... Как раз мясо/молоко (как источник белков) нужны для мышц.
Что насчёт глистов, все наоборот, при глистной инвазии аппетит падает, и человек худеет.
Учиться надо было хотя бы в школе на уроках, чтобы потом глупости не писать.

17.07.2021 12:03
Z

17.07.2021 11:51
- гость -
17.07.2021 08:59
- гость -
-----------------------

Вы просто о разном пишете.

Мясо и молоко - это нужно, полезно и вкусно и это самые главные источники белков.

Только вот первый гость пишет о том что ни того ни другого у нас на прилавках нет.

Колбоса - 100р за 300грамм, когда мяса кило стоит 300-350р
Молоко - тут два варианта: из магазина Ярче - не портится неделю, из Марии Ра - на третий день в кофе сворачивается.

Так что остаётся только бульба.

17.07.2021 12:12
- гость -

Учиться надо было хотя бы в школе на уроках, чтобы потом глупости не писать.
-----
Вас-то там не научили даже элементарной этике и порядочности.

Что касается глистов и других паразитов, всё подробно описано у Хильды Кларк, а про то, как животные белки обрекают нас на хронические болезни и рак есть множестов книг профессиональных врачей и докторов медицины (учёная степень в США) Колина Кэмпбелла, Колдуэлла Эссельстина, Майкла Грегера.
И, наконец, есть куча публикаций в интернете.
Например, элементарно открыл поисковик, введя "токсоплазмоз", и тут же высветило:
Ученые выяснили, что "кошачий" паразит живет в мозгу человека и управляет его поведением.

17.07.2021 12:16
- гость -

Уже есть научные публикации, где доказывается, что молоко не только приводит к остеопорозу и полиартриту, но и через паразитарный лейкоз коров привело к целой эпидемии детских лейкозов.

17.07.2021 12:52
- гость -

а фрукты и овощи все у нас экологически чистые, безвредные)). Всю жизнь ем мясо, без него голодная. Мой вес с 18 лет 50 кг плюс минус 2 кг уже 40 лет. С мяса не толстеют, толстеют с выпечки.

17.07.2021 13:01
- гость -

Это Вам от родителей такое счастье досталось. Моя знакомая практически постоянно чего то жует и поглощает, именно поглащает, невероятное количество сладостей, а против Солнца встанет боком ее не видно и это в возрасте 50 плюс.

17.07.2021 13:10
- гость -

17.07.2021 12:12
- гость -

У тебя наверно слюнки текут когда кто-то газон косит, а ты мимо проходишь?

17.07.2021 13:24
- гость -

У тебя наверно слюнки текут когда кто-то газон косит, а ты мимо проходишь?
-------
Вы удивитесь, но в свои 63 года вообще никаких лекарств не пью и по врачам уже лет 7 не хожу. И даже не протужаюсь.
Рост 1.82 вес 67. А когда-то был 98 и была гипертония, стенокардия и диагноз рак.
А насчёт травы - нет ничего лучше от тех же паразитов и кучи других болезней, включая рак, как обычные сорняки.
Хотя я точно знаю, что абсолютное большинство никогда до этого "не опустится" и обречено умереть от инсультов, инфарктов, часто буквально на ходу, и от рака.

17.07.2021 15:34
- гость -

у этой пасты свойства как у виагры

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