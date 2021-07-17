Учёные раскрыли простой способ избавиться от жира на животе

Корейская соевая паста твенджан поможет избавиться от жира на животе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Express.
Чтобы прийти к таким выводам, исследователи провели эксперимент на добровольцах: одной группе мужчин и женщин с лишним весом давали к еде твенджан, другим – плацебо. Через 12 недель те, кто употреблял приправу, существенно сбросили в весе.
В итоге учёные рекомендуют всем, кто желает убрать жир в области живота, ежедневно принимать по десять граммов этой пасты. Из других достоинств приправы – снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.
Ранее учёные из США назвали факторы, которые мешают успешному похудению. Это злоупотребление алкоголем и отказ от ужина.
Комментарии
А физкультуру не пробовали ?
Жрать нужно меньше, физкультура это вторично. Утверждаю это на основании собственного опыта, -36 кг за чуть более года, теперь удержать бы результат, это доложу вам посложнее чем похудеть.
-36 кг за чуть более года, теперь удержать бы результат, это доложу вам посложнее чем похудеть.
Такую массу за чуть более года это слишком быстро. У меня за 3 года было минусом 37 кг, но потом масса пошла нарастать. Может быть, и жировая, но в основном мышечная. Масса тела не единственный показатель, на который стоит ориентироваться.
А как есть меньше, если вкусно? Может эта паста поможет.
17.07.2021 08:13
- гость -
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И даже больше: физкультура, без "жрать нужно меньше" даже вредна.
Ходим в спортзал - качаем пресик - но жрать не перестаём.
Итог: мышечная стенка растёт, а жирок остаётся - пузо увеличивается в объёмах.
Так говорил мой первый любимый тренер.
сало, сверху ведро майонеза и 10гр пасты
Без отказа от мясомолочки во всех её канцерогенных видах ничего не получится.
Чтобы не было мучительного желания объедаться, надо очистить организм от паразитов.
Да-да, постоянное чувство голода в нас потенцируют своими выдлениями черви.
Более 50% должны быть свежие фрукты и овощи.
Со временем уйдёт не только жир, но и будут уходить все хронические, а потому заведомо неизлечимые современной медициной пузатых врачей болезни.
Да-да, постоянное чувство голода в нас потенцируют своими выдлениями черви.
Не верю! Обычно считается, что снижение массы тела как раз может означать заражение человека глистами.
17.07.2021 08:59
- гость -
От обычного мяса жир не накапливается, он накапливается от избытка углеводов, жареного, копченого, всего того, что затрудняет пищеварение. И, естественно, от малоподвижного образа жизни.
При так называеом "проникающем" или "дырявом" кишечнике непереваренный животный белок попадает в кровь, лимфу и воспринимается нашим организмом как антиген, садя иммунитет и продуцируя воспаления, а как итог - онкологию.
Все попытки двигаться и качаться чтобы "разогнать жир" при забитой сердечно-сосудистой системе неизбежно приводят к гипертонии и ишемии, а в итоге - к внезапной смерти от инсультов и инфарктов.
17.07.2021 08:59
- гость -
Без отказа от мясомолочки во всех её канцерогенных видах ничего не получится.
Чтобы не было мучительного желания объедаться, надо очистить организм от паразитов.
Да-да, постоянное чувство голода в нас потенцируют своими выдлениями черви.
Более 50% должны быть свежие фрукты и овощи.
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Какие глупости вы пишете... Как раз мясо/молоко (как источник белков) нужны для мышц.
Что насчёт глистов, все наоборот, при глистной инвазии аппетит падает, и человек худеет.
Учиться надо было хотя бы в школе на уроках, чтобы потом глупости не писать.
17.07.2021 11:51
- гость -
17.07.2021 08:59
- гость -
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Вы просто о разном пишете.
Мясо и молоко - это нужно, полезно и вкусно и это самые главные источники белков.
Только вот первый гость пишет о том что ни того ни другого у нас на прилавках нет.
Колбоса - 100р за 300грамм, когда мяса кило стоит 300-350р
Молоко - тут два варианта: из магазина Ярче - не портится неделю, из Марии Ра - на третий день в кофе сворачивается.
Так что остаётся только бульба.
Учиться надо было хотя бы в школе на уроках, чтобы потом глупости не писать.
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Вас-то там не научили даже элементарной этике и порядочности.
Что касается глистов и других паразитов, всё подробно описано у Хильды Кларк, а про то, как животные белки обрекают нас на хронические болезни и рак есть множестов книг профессиональных врачей и докторов медицины (учёная степень в США) Колина Кэмпбелла, Колдуэлла Эссельстина, Майкла Грегера.
И, наконец, есть куча публикаций в интернете.
Например, элементарно открыл поисковик, введя "токсоплазмоз", и тут же высветило:
Ученые выяснили, что "кошачий" паразит живет в мозгу человека и управляет его поведением.
Уже есть научные публикации, где доказывается, что молоко не только приводит к остеопорозу и полиартриту, но и через паразитарный лейкоз коров привело к целой эпидемии детских лейкозов.
а фрукты и овощи все у нас экологически чистые, безвредные)). Всю жизнь ем мясо, без него голодная. Мой вес с 18 лет 50 кг плюс минус 2 кг уже 40 лет. С мяса не толстеют, толстеют с выпечки.
Это Вам от родителей такое счастье досталось. Моя знакомая практически постоянно чего то жует и поглощает, именно поглащает, невероятное количество сладостей, а против Солнца встанет боком ее не видно и это в возрасте 50 плюс.
17.07.2021 12:12
- гость -
У тебя наверно слюнки текут когда кто-то газон косит, а ты мимо проходишь?
У тебя наверно слюнки текут когда кто-то газон косит, а ты мимо проходишь?
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Вы удивитесь, но в свои 63 года вообще никаких лекарств не пью и по врачам уже лет 7 не хожу. И даже не протужаюсь.
Рост 1.82 вес 67. А когда-то был 98 и была гипертония, стенокардия и диагноз рак.
А насчёт травы - нет ничего лучше от тех же паразитов и кучи других болезней, включая рак, как обычные сорняки.
Хотя я точно знаю, что абсолютное большинство никогда до этого "не опустится" и обречено умереть от инсультов, инфарктов, часто буквально на ходу, и от рака.
у этой пасты свойства как у виагры