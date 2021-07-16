Песков заявил, что третья волна пандемии в России проходит без серьёзных ограничений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что третью волну пандемии в России удаётся пройти без серьёзных ограничений из-за мобилизованности системы здравоохранения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нам удалось первую критическую волну пройти лучше, чем многие европейские страны – это действительно так. Наша система здравоохранения показала большие мобилизационные способности и возможности – это тоже очевидный факт. Эти мобилизационные возможности помогают нам и дальше, в ходе второй волны, через которую мы проходим, и без существенных ограничений по экономике, не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун", – заявил Песков.

Напомним, что в России за прошедшие сутки скончались 799 человек с коронавирусом – это очередной максимум с начала пандемии. Общее число смертей в стране составляет 146 868 человек.