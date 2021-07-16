"Руспродсоюз" назвал срок снижения цен на бананы

Ассоциация производителей и поставщиков продуктов питания "Руспродсоюз" ожидает, что подорожавшие бананы в ближайшие время вновь подешевеют. Как отметил зампредседателя правления организации Дмитрий Леонов в разговоре с ТАСС, оптовые цены уже снижаются.
Среди факторов, которые привели к росту цен бананов в рознице, эксперт назвал стабильный спрос, динамику курсов валют и неурожай в Эквадоре, откуда в Россию поставляют большую часть бананов.
Напомним, что цены на бананы в магазинах России достигли максимума за пять лет. Пик цен наблюдался в апреле – тогда килограмм обходился россиянам в 89,3 рубля. В июне стоимость несколько снизилась, до 84,1 рубля за килограмм. Абсолютный максимум цен фиксировался в марте 2015 года – 96,2 рубля.
Комментарии
Да хватит уже нас запугивать бананами! И замазывать этим проблему цен на овощи. Бананы по любой цене всё равно не пользуются таким спросом. И вообще можно и без них жить в РФ.
Есть еще желающие Вове Плутину жаловаться на цены?
С бананами всё понятно - в Якутии неурожай.
Рост цен на растительное масло и сахар эксперт объяснил избыточным урожаем подсолнечника и сахарной свеклы в 2020г, а также большим и сложным плечём доставки сырья из Алтайского края на перерабатывающие предприятия Алтайского-же края.
Так же на это повышение почти в 2 раза повлиял упавший на 5-10% курс рубля.
Я тоже эксперт... Диванный...
Я бы почти радовался этому повышению, если бы эти деньги доходили до первичных производителей.
Но что-то я негде не слышу, не читаю о том что наши фермеры неожиданно стали жить лучше.
Печалька...
17.07.2021 08:47
Z
Но что-то я негде не слышу, не читаю о том что наши фермеры неожиданно стали жить лучше.
Они об этом кричать не будут. Неурожай был не у нас, а за рубежом, поэтому цены в мире резко скакнули.
Бананы... неужели кто-то может есть это сладкое мыло!!!!!!
Бананы... неужели кто-то может есть это сладкое мыло!!!!!!
Мадам, вообще-то бананы для еды. А мадам как их использует?