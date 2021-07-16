"Руспродсоюз" назвал срок снижения цен на бананы

Ассоциация производителей и поставщиков продуктов питания "Руспродсоюз" ожидает, что подорожавшие бананы в ближайшие время вновь подешевеют. Как отметил зампредседателя правления организации Дмитрий Леонов в разговоре с ТАСС, оптовые цены уже снижаются.

Среди факторов, которые привели к росту цен бананов в рознице, эксперт назвал стабильный спрос, динамику курсов валют и неурожай в Эквадоре, откуда в Россию поставляют большую часть бананов.

Напомним, что цены на бананы в магазинах России достигли максимума за пять лет. Пик цен наблюдался в апреле – тогда килограмм обходился россиянам в 89,3 рубля. В июне стоимость несколько снизилась, до 84,1 рубля за килограмм. Абсолютный максимум цен фиксировался в марте 2015 года – 96,2 рубля.