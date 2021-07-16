Названа причина экстренной посадки самолёта Ан-28 в Томской области

По предварительным данным, экипаж пропавшего с радаров Ан-28 совершил экстренную посадку из-за отказавшего двигателя, сообщил Telegram-канал Baza.

"В полёте отказали два двигателя, одновременно. Это было обледенение – они покрылись льдом и не заводились. Дальше нашли место для посадки подходящее, планировали, гасили скорость. При посадке цепляли деревья, а коснувшись земли, самолёт уткнулся носом и перевернулся", – цитирует канал слова одного из пассажиров самолёта.

Сейчас людей с воздушного судна эвакуировали на вертолётах в Томск. При этом не все согласились вновь отправиться по воздуху – шесть человек решили дожидаться ближайшего автобуса до города.

Как отметил первый замдиректора авиакомпании "СиЛА" Александр Гениевский, воздушное судно было исправно, однако рейс был задержан на десять часов из-за плохих метеоусловий.

Напомним, что пассажирской самолёт Ан-28 пропал с радаров в Томской области вечером 16 июля. У воздушного судна сработал аварийный маяк. По предварительным данным, приземление произошло возле села Бакчар. Всего на борту находилось 19 человек, в том числе двое детей.

Спустя час с небольшим воздушное судно удалось найти. Возле него находились члены экипажа и пассажиры. Выяснилось, что самолёт совершил жёсткую посадку на относительно ровный и чистый от леса участок местности.

Следственный комитет Томской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".