Названа причина экстренной посадки самолёта Ан-28 в Томской области

По предварительным данным, экипаж пропавшего с радаров Ан-28 совершил экстренную посадку из-за отказавшего двигателя, сообщил Telegram-канал Baza.
"В полёте отказали два двигателя, одновременно. Это было обледенение – они покрылись льдом и не заводились. Дальше нашли место для посадки подходящее, планировали, гасили скорость. При посадке цепляли деревья, а коснувшись земли, самолёт уткнулся носом и перевернулся", – цитирует канал слова одного из пассажиров самолёта.
Сейчас людей с воздушного судна эвакуировали на вертолётах в Томск. При этом не все согласились вновь отправиться по воздуху – шесть человек решили дожидаться ближайшего автобуса до города.
Как отметил первый замдиректора авиакомпании "СиЛА" Александр Гениевский, воздушное судно было исправно, однако рейс был задержан на десять часов из-за плохих метеоусловий.
Напомним, что пассажирской самолёт Ан-28 пропал с радаров в Томской области вечером 16 июля. У воздушного судна сработал аварийный маяк. По предварительным данным, приземление произошло возле села Бакчар. Всего на борту находилось 19 человек, в том числе двое детей.
Спустя час с небольшим воздушное судно удалось найти. Возле него находились члены экипажа и пассажиры. Выяснилось, что самолёт совершил жёсткую посадку на относительно ровный и чистый от леса участок местности.
Следственный комитет Томской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Комментарии
Самолет удалось посадить в болото почти без последствий для пассажиров. Летчики красавцы.
Причина одновременного само выключения нескольких двигателей в 99,99% это некачественное топливо, скорее всего присутствие в нем воды.
17.07.2021 08:25
Пилот на пенсии
само выключения нескольких двигателей
Там их всего два, а не несколько. Обледенение на двигателях происходит одновременно.
Лётчики, безусловно, красавцы, но почему обледенел самолет и кто виноват в том, что это произошло?
17.07.2021 08:32
- гость ----------Вам и прочим альтернативно одаренным объясняю более подробно. 1) Кроме как АН-28 существует еще множество типов воздушных судов с количеством двигателей более одного. 2) Самолет АН-28 имеет противообледенительную систему и РЛЭ ( руководство по летной эксплуатации) допускает его полеты в условиях обледенения.
РЛЭ ( руководство по летной эксплуатации) допускает его полеты в условиях обледенения.
Поскольку РЛЭ явно не предусматривает в условиях обледенения лётных происшествий, полагаю, что "грамотная" аварийная посадка послужит смягчающим обстоятельством для экипажа по результатам разбора.
17.07.2021 08:45
Пилот на пенсии
Самолет АН-28 имеет противообледенительную систему и РЛЭ ( руководство по летной эксплуатации) допускает его полеты в условиях обледенения.
Не всегда помогает. Из другого случая с Ан-28. ПОС была включена.
"По заключению комиссии, причиной самопроизвольного останова левого двигателя в полете явился сигнал, сформированный системой всережимного флюгирования вследствие падения Nтк и πк ниже допустимых значений из-за попадания льда в тракт двигателя в результате схода накопившейся массы льда с обтекателя стартера двигателя (воздушного винта). Попадание льда в тракт двигателя стало возможным в результате полета ВС в зоне обледенения с интенсивностью от умеренного до сильного и ошибкой в прогнозировании верхней границы облаков, что не позволило экипажу в результате ограничений по высоте полета самолета Ан-28 покинуть зону обледенения и продолжить полет сверх облаков."
Там сели на одном двигателе.
Во всех этих мелких частных авиакомпаниях нет и не может быть надлежащего технического обслуживания.
Это как с автобусами у частников. Все каждый день видят, в каком ужасном они состоянии.
Да авиакомпания маленькая, но техническое обслуживание там на должном уровне и пилоты там отличные. Техника, конечно, старенькая. Все живы и пилоты молодцы
Пилот на пенсии - Казимир, ты что ли? Чего без ника?