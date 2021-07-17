Пять "полезных" продуктов, которые на самом деле вредны

Вокруг нас море рекламы, которая рассказывает о суперполезных низкокалорийных продуктах, возвращающих здоровье и позволяющих моментально похудеть. Но в погоне за этими чудесами мы порой получаем совсем обратный результат. А всё потому, что эти разрекламированные яства могут содержать вредные вещества. Специалисты проекта +1Город подготовили и инфографику, которая рассказывает о пяти продуктах, потерявших доверие врачей.