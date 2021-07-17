Пять "полезных" продуктов, которые на самом деле вредны

Вокруг нас море рекламы, которая рассказывает о суперполезных низкокалорийных продуктах, возвращающих здоровье и позволяющих моментально похудеть. Но в погоне за этими чудесами мы порой получаем совсем обратный результат. А всё потому, что эти разрекламированные яства могут содержать вредные вещества. Специалисты проекта +1Город подготовили и инфографику, которая рассказывает о пяти продуктах, потерявших доверие врачей.
Комментарии
Так что же, теперь только нерафинированное масло использовать что ли?
А теперь продукт который вреден, но полезен. Водка. 50 грамм (не по 50 грамм, а 50 грамм в день). Расширяет сосуды, снимает усталость, устраняет аллергию, хороший сон.
17.07.2021 09:48
- гость -
Вдобавок этанол хорошо очищает организм. Например, от тех же последствий употребления рафинированного масла. Печень вместе с продуктами распада этанола начинает выводить всё лишнее. Не рекламирую бухло, но тем не менее.
Тоже не рекламирую.
Но если водка ещё и своя, то определённая доля сивушных масел - тоже достаточна полезна.
Опять же в малых дозах, но не в любых количествах
виноградное вино..
Алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве.
17.07.2021 12:17
- гость -
виноградное вино..
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Где ж его взять-то?
Портвейны три топора на наших полках - не в счет.
Три топора это вещь, три стакана и ты в нирване.