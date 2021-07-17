Футбольный тренер Курбан Бердыев может возглавить сборную России по футболу. По информации ряда СМИ, он прибыл в Москву для переговоров с РФС.

Ранее сообщалось, что для национальной команды будут искать иностранного тренера. В качестве кандидатов называли Андре Виллаша-Боаша и бывшего наставника сборной Германии Иохима Лёва. Однако сейчас источники полагают, что РФС решил сосредоточиться на кандидатах из России.

Сам Бердыев не подтвердил "Чемпионату" того, что он прибыл на переговоры с футбольным союзом. Специалист заявил, что находится в Москве "по своим делам".

Россиянам Бердыев может быть известен по работе с футбольными клубами "Ростов" и "Рубин". Под его руководством "Рубин" два года подряд забирал титул Чемпиона России (2008 и 2009 годы).

Напомним, что Станислав Черчесов, который ранее занимал пост главного тренера национальной сборной, покинул должность после неудовлетворительных результатов, которые команда показала на чемпионате Европы. Россияне не смогли выйти из группового этапа. Они выиграли только один из четырёх матчей, а разница по мячам составила 2:7.