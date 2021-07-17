МВД до конца года запустит систему "Паутина"

До конца года МВД внедрит систему "Паутина" во все подразделения. Об этом сообщает ТАСС.

"Внедрение специального программного обеспечения "Паутина" на территории РФ планируется до конца текущего года", – сказано в сообщении.

Сервис "Паутина" предназначен для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, предупреждения и пресечения административных правонарушений, выявления похищенных или угнанных автомобилей, транспортных средств участников дорожного движения, скрывшихся с мест ДТП, а также благодаря сервису возможна автоматизация деятельности подразделений Госавтоинспекции по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами.

