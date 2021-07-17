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Новости

Эксперт назвал категории пенсионеров, которым положены новые выплаты

, ИА "Амител"
Оформить пенсию можно будет через "Госуслуги"
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

С 2022 года каждый пенсионер будет получать пенсию размером не меньше прожиточного минимума. Те, кто будет получать выплаты меньше, смогут рассчитывать на дополнительные деньги от государства. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова агентству "Прайм".

"Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста", – сказала эксперт.

Оформить пенсию с 2022 года можно будет через портал "Госуслуги", а пенсионерам, проживающим в селе, не придётся подтверждать это, чтобы выплаты индексировались.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.07.2021 13:20
- гость -

так и сейчас к минималке доплачивают до прожиточного минимума.

17.07.2021 15:52
- гость -

И всё это время пенсионеры получали пенсии ниже минималки. А теперь с 2022 года им доплатят и они будут получать минималку. Зашибись реформа.

17.07.2021 15:56
ПЕТР

Старая новость к сентябрю очень кстати! Типа, если , что не так сделаете , пенсионеры, то можете этого и не получить...

17.07.2021 17:48
лидия

бездельники и алкаши и еще хитрые что устраивались сторожами а работали на себя не платя налогов будут получать пенсию наравне с теми кто отработал по 40лет в бюджете ичестно платили все налоги и прав Жириновский-за каждый год по тысячи пенсии

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