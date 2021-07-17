Эксперт назвал категории пенсионеров, которым положены новые выплаты

С 2022 года каждый пенсионер будет получать пенсию размером не меньше прожиточного минимума. Те, кто будет получать выплаты меньше, смогут рассчитывать на дополнительные деньги от государства. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова агентству "Прайм".

"Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста", – сказала эксперт.

Оформить пенсию с 2022 года можно будет через портал "Госуслуги", а пенсионерам, проживающим в селе, не придётся подтверждать это, чтобы выплаты индексировались.