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Новости

Новый рекорд по смертям от коронавируса зафиксировали в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За сутки в регионе скончался 21 пациент
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончался 21 пациент с коронавирусом. Это рекорд за всё время пандемии.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 58 288 человек (+268 за прошедшие сутки). Умерло с начала пандемии 3679 человек. Выздоровели всего 47 886 пациентов.

По состоянию на 17 июля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3255 человек.

Минздравом края развернуто 4620 коек, к кислороду имеют подключение 3332, с ИВЛ – 318. 

На утро 17.07.2021 прививаются 425 588 человек, в том числе 124 655 человек получили первую прививку; 300 933 человека полностью привиты (получили две прививки).

Напомним, что прошлый рекорд по смертям в сутки (20) был установлен 13 июля. Тогда за сутки в регионе скончались 20 человек.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.07.2021 13:25
- гость -

допрививались...
без ширива такого падежа не было

17.07.2021 14:19
- гость -

Такое чувство, что антибиотики, которыми "лечили" ударными дозами всех подряд и всё подряд в прошлом году - через год ни на что не действуют. Как и предполагалось, что в этом году лечить будет нечем.

17.07.2021 14:22
- гость -

17.07.2021 13:25
- гость -
Отстаем по прививкам на десять шагов, потому и заболевших столько!
А про "шириво" вам, наверное, лучше знать - специалист, однако!

17.07.2021 14:24
- гость -

Израиль, Англия поставили прививки большему числу людей Астрозенкой и Пфайзером, которые почти полный аналог Спутника.
Как результат, смертность упала почти до нуля.

А у нас антипрививоники сеют смуту, сами не прививаются, и другим мешают. На вашей совести чужие смерти. Если хватит ума понять это.

17.07.2021 14:30
- гость -

А где данные сколько человек за сутки выздоровело, сколько тяжелобольных и на ИВЛ?

17.07.2021 14:34
- гость -

17.07.2021 14:24
- гость -
которые почти полный аналог Спутника.

Пфайзер РНК-вакцина. Спутник - векторная.

17.07.2021 14:38
- гость -

"Сан-Марино стала первой страной в Европе, победившей коронавирус. Применение российской вакцины «Спутник V» позволило снизить уровень инфицирования до нуля, сообщает ТАСС"

вот к чему приводит тотальное вакцинирование

17.07.2021 14:47
Гость

А кислорода хватает всем больным с сатурацией ниже нормы?
Лежали в красной зоне в середине июня, уже тогда иногда снижали скорость подачи кислорода, что субъективно ощущалось, а на жалобы больных медперсонал отвечал, что скорость подачи не снижали.

17.07.2021 15:17
- гость -

17.07.2021 14:50
- гость -

Если уж так не хочется в очередях, кто мешает привиться в ТЦ? Там свободно. Прививают медики из диагностического.

17.07.2021 15:18
кот Василий

просто люди после прививки чувствуют себя в безопасности , а это не так !!! И перестають соблюдать обычные карантинные меры !

17.07.2021 15:29
- гость -

Ковид - это эпидемия или политика?
Это религия, хочешь верь, хочешь не верь, но обряды соблюдать обязан.

17.07.2021 15:43
- гость -

17.07.2021 14:22
- гость -
Отстаем по прививкам на десять шагов, потому и заболевших столько!

17.07.2021 14:38
- гость -
стала первой страной в Европе, победившей коронавирус.
Применение российской вакцины «Спутник V» позволило снизить уровень инфицирования до нуля



Орлов у Дудя рассказал, как работал в администрации, в отделе по связям с общественностью: " Нас там человек шесть было, бездельников, ничего не делали и зарплату получали, единственной обязанностью было нужные ко менты строчить в интернете. Мы молодые были, глупые, думали, как мы этих ло хов развели, деньги ни за что получаем. Лишь гораздо позже пришло осознание, что я кремлеботом работал".

А на Амике, краевой или городской отдел по связям с общественностью трудится?

17.07.2021 16:03
гость

общественность вся на улицах-иди спроси чего-нибудь у народа?

17.07.2021 16:45
Пионер

Антипрививочники никак не влияют на количество желающих уколоться. А вот что региональные власти не в состоянии вакцинировать всех желающих - факт. Попенко, вместо того, чтоб госпитали от работы отвлекать лучше бы сам на уколы сел - пользы больше- вреда меньше

17.07.2021 21:56
South

17.07.2021 13:25
- гость -
допрививались...
без ширива такого падежа не было
-----------
Ты в своем уме? Если бы раньше привилось больше народа, не было бы этого роста заболеваемости. Вы же, отсталые, шаритесь везде без масок, не прививаетесь, претесь в толпу. А потом ищите виноватых.

17.07.2021 21:58
South

17.07.2021 14:19
- гость -
Такое чувство, что антибиотики, которыми "лечили" ударными дозами всех подряд и всё подряд в прошлом году - через год ни на что не действуют. Как и предполагалось, что в этом году лечить будет нечем.
--------------
Причём здесь антибиотики? Антибиотики против вируса бессильны. Их назначают при вирусных инфекциях только для того, чтобы на фоне вирусного поражения организма не развилась бактериальная инфекция.

17.07.2021 22:00
South

17.07.2021 15:18
кот Василий
просто люди после прививки чувствуют себя в безопасности , а это не так !!! И перестають соблюдать обычные карантинные меры !
---------
Умные люди и после вакцинации продолжают меры безопасности соблюдать. Только вот умных людей в России кот наплакал.

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