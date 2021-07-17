Новый рекорд по смертям от коронавируса зафиксировали в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончался 21 пациент с коронавирусом. Это рекорд за всё время пандемии.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 58 288 человек (+268 за прошедшие сутки). Умерло с начала пандемии 3679 человек. Выздоровели всего 47 886 пациентов.

По состоянию на 17 июля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3255 человек.

Минздравом края развернуто 4620 коек, к кислороду имеют подключение 3332, с ИВЛ – 318.

На утро 17.07.2021 прививаются 425 588 человек, в том числе 124 655 человек получили первую прививку; 300 933 человека полностью привиты (получили две прививки).

Напомним, что прошлый рекорд по смертям в сутки (20) был установлен 13 июля. Тогда за сутки в регионе скончались 20 человек.