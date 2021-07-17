В Екатеринбурге крестный ход прошёл несмотря на запрет властей

В Екатеринбурге прошёл крестный ход, который был запрещён властями. Об этом сообщает "Коммерсант".
Мероприятие провели в честь 103-й годовщины расстрела царской семьи Николая II. Шествие началось после литургии в Храме-на-Крови.
По информации источников, участие в мероприятии приняли от двух до четырёх тысяч человек.
Региональные власти запретили проводить крестный ход из-за запрета на проведение массовых мероприятий.
Напомним, что в Алтайском крае верующие вышли на крестный ход 27 июня. Паломники должны были идти семь дней, а общая протяжённость их маршрута составила 200 километров.
Ежедневно по маршруту хода совершались божественные литургии, читались акафисты Божией Матери, служили молебны.
Комментарии
… Николай Второй «умудрился» за время своего правления, в том числе, начать и проиграть две войны. Результат — миллионы убитых, израненных, искалеченных… И ведь не только со стороны солдат, но и мирного населения, включая женщин…
Удивительно, что Его провозглашают святым!...
А по-моему, он — один из преступников планетарного масштаба.
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Если у людей отсутствует истинное Богоцентрическое мировоззрение, люди легко вовлекаться в разные ложные сектантские тенденции и идеологии.
Правители не углядели, что “религия” про летающего на облачке Бога не даёт хоть сколько-нибудь разумного объяснения того, зачем мы оказались на Земле и что нам надо здесь делать... и неразумный человечек начинает фантазировать, создавая себе те или иные образы «богов», «царей» и прочих «заступников наших»… Так и создаются «языческие», т.е. «фольклорные», «народные», примитивные варианты веры…
Эти идеи захватывают часть общества, представленную наименее развитыми в эволюционном отношении людьми (с фашистской идеологией).
Ведь любовь и чистоту в себе нужно взращивать! А это — бывает трудно, требует усилий!
Основоположник христианства учил: тому, чтобы мы становились Совершенными! Но «пастыри» будут призывать и принуждать своих адептов «молиться» всё пуще и пуще. Ведь, если те будут совершенствовать себя, а не «молиться» — то и церкви такие окажутся ненужными, и сами «пастыри» лишатся подношений «верующих».
Православная церковь не изменяется, не обогащается! Она по-прежнему не может объяснить ни то, что же представляет собой Бог, ни в чём состоит смысл жизни человека. Она не учит ни любви к живым существам, включая людей, ни к Богу.
Дело в том, что если нет понимания того, зачем мы здесь, на Земле, оказались и как нам здесь надо жить, человек деградирует... вместо того что бы начать совершенствоваться... Но в православии стремление совершать усилия к тому, чтобы стать лучше, оказывается,… греховно!
Разумный человек, знает, что её Творец — это не летающий невидимый для нас старичок или существо иного вида, но Живой Океан Т
Разумный человек, знает, что её Творец — это не летающий невидимый для нас старичок или существо иного вида, но Живой Океан Тончайшего Сознания, Он — Един и Он ждёт нас в Себе совершенными.
Решение состоит в том, чтобы — в государственном масштабе — дать людям истинные знания о Боге (чистое Учение Иисуса Христа без каких либо "примесей" и Ветхого Завета) и о том, чего Он хочет от нас: взращивание лучших душевных качеств человека, что и приводит к реализации смысла жизни.
Не, хотим же мы остаться в “средневековье”?
Участвующих в этом ходе причислить к особой группе людей, которые освобождаются от обязательной вакцинации против ковида
При этом колчаковские следователи так и не нашли фактов расстрела. Трудно их подозревать в сочувствии Советам. Обнаруженные кости Церковь не признает телами царской семьи.