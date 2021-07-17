В Екатеринбурге крестный ход прошёл несмотря на запрет властей

В Екатеринбурге прошёл крестный ход, который был запрещён властями. Об этом сообщает "Коммерсант".

Мероприятие провели в честь 103-й годовщины расстрела царской семьи Николая II. Шествие началось после литургии в Храме-на-Крови.

По информации источников, участие в мероприятии приняли от двух до четырёх тысяч человек.

Региональные власти запретили проводить крестный ход из-за запрета на проведение массовых мероприятий.

Напомним, что в Алтайском крае верующие вышли на крестный ход 27 июня. Паломники должны были идти семь дней, а общая протяжённость их маршрута составила 200 километров.

Ежедневно по маршруту хода совершались божественные литургии, читались акафисты Божией Матери, служили молебны.