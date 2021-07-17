Жительница Новосибирска нашла странное послание в помидорах

Жительница Новосибирска купила помидоры и обнаружила на дне коробки тревожное послание. Фотографию находки она распространила в социальных сетях.
"Помогите. Мы в рабстве", – написано на куске картона, который лежал под плодами.
Горожанка сфотографировала находку и опубликовала фотографию, которую разобрали по разным пабликам.
Пользователи социальных сетей восприняли послание серьёзно. Встревоженные люди предложили обратиться в полицию, чтобы правоохранители провели проверку.
Отмечается, что поставщик овощей считает, что послание оставили конкуренты.
Нашлись и те, кто считает, что это просто шутка или повод взбудоражить умы пользователей социальных сетей.
Комментарии
А без названия фирмы теперь весь путь этих помидоров придётся проверять, нет ли кого на каждом этапе в рабстве?
женщина - блогер?
такое надо либо не распространять нигде, либо с этим идти в полицию
это помидоры написали
Те кто писал это надеялись что послание попалет к более умным людям