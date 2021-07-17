Жительница Новосибирска нашла странное послание в помидорах

Жительница Новосибирска купила помидоры и обнаружила на дне коробки тревожное послание. Фотографию находки она распространила в социальных сетях.

"Помогите. Мы в рабстве", – написано на куске картона, который лежал под плодами.

Горожанка сфотографировала находку и опубликовала фотографию, которую разобрали по разным пабликам.

Пользователи социальных сетей восприняли послание серьёзно. Встревоженные люди предложили обратиться в полицию, чтобы правоохранители провели проверку.

Отмечается, что поставщик овощей считает, что послание оставили конкуренты.

Нашлись и те, кто считает, что это просто шутка или повод взбудоражить умы пользователей социальных сетей.