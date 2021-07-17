Половина российских консервов из сайры оказалась подделкой

Специалисты "Россельхознадзора" обнаружили "серьёзный процент подделки" среди консервов из сайры. Об этом сообщает РБК.
Ведомство изучило документы на производство и подтвердило заявление компании "Доброфлот" о массовой подделке продукта.
Оказалось, что в некоторых банках сайры и вовсе не было, а в некоторых производители заменили часть рыбы более дешёвыми видами.
"3,5 тысячи тонн консервов были изготовлены из 1,9 тысячи тонн сырья сайры, что фактически невозможно без фальсификации. А в 878 тоннах консервов сайра как сырье не использовалась в принципе", – указали эксперты.
Россельхознадзор уточнил, что за последнее время было оформлено 858 производственных электронных документов в системе "Меркурий" на 6 тысяч тонн сайры, из которых было произведено 7,3 тысячи тонн консервов. Однако по технологии должно было получиться от 4,2 до 4,6 тысячи тонн консервов из замороженной рыбы или около 5 тысяч тонн – из свежей.
Комментарии
Эффективные рыночники капитализма
И зачем нам это? На каждой банке указаны и фирма и адрес её. Принимайте меры, если так озаботились! Хотя кажется, что озаботились не обманом, а тем, что консервы "сайра" Доброфлота (фирма с госучастием, кстати) предлагают по немыслимым ценам (от 100 до 170 руб) никто уже и не берет!
И зачем нам это?
Вот высотку на место проезда иди стоянки автомобилей жильцов, на месте речного вокзала построить жилой комплекс и т. д. Если это делается, значит это кому-нибудь нужно
17.07.2021 16:00
- гость -
Эффективные рыночники капитализма
"Завтрак туриста" наверное все помнят, кто жил в СССР. Что туда клали в 80-х уже никто не понимал.
Придешь в магазинчик на даче, а там кроме этого рыбного "завтрака туриста" больше ничего. Хотя еще в 70-х, как говорили те, кто постарше, это была весьма приличная тушенка.
Консервы "Сайра" берем всякие. Все вполне съедобные и мало отличаются на вкус. И суп всегда получается нормальный. И зачем их брать по 180 р, когда можно взять примерно тоже за 50-70 р.
17.07.2021 16:32
- гость -
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Вот.
И я о том же.
16:32
Многие не помнят, что было три месяца назад, поэтому всякую туфту им такие как вы заливают в уши. Я же жил при СССР и помню, что если написано тушёнка на банке, значит так и есть. А теперь, идя в поход никогда не покупаю так называемую тушёнку, которой там нет
И зачем их брать по 180 р, когда можно взять примерно тоже за 50-70 р.
Сайру? За 50-70? Улыбнули.
А теперь, идя в поход никогда не покупаю так называемую тушёнку, которой там нет
Сейчас даже тушняк за 300 руб банка - вообще не тушняк.
17.07.2021 16:41
Пионер
Улыбайтесь. Сайра такая крутейшая рыба? На вид такая же мелкота как сардина. Почему она должна стоить в 3 раза дороже?
Пионер
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Сами себе противоречите.
Тушняк за 300р - не тушняк, а сайра за 180р - "более сайра" чем за 50-70р?
Тушёнку последнюю пробовал этак году в 2000-2001 - больше даже не пытался.
Сайра в запасе есть всегда (на тот самый "быстросуп" - пробовали и Доброфлот и что-то за 50-70р - великой разницы не увидел.
Сами себе противоречите.
Тушняк за 300р - не тушняк, а сайра за 180р - "более сайра" чем за 50-70р
Если Вы про сельдь за 50-70 руб, то, сугубо личное мнение, вкус отличается. Именно сайру за 50 давно не видел.
Улыбайтесь. Сайра такая крутейшая рыба? На вид такая же мелкота как сардина. Почему она должна стоить в 3 раза дороже?
Приобретаю рыбу не по стоимости, а по вкусу - и сайра за 170 рублей мне нравится больше, чем сардина за 100. Я не буду спорить - может быть в банках одно и то же, но вкус разный. Мое мнение - переплатить 100 руб, и получить вкусную мимозу или бутеры (суп не делаем), чем 100 сэкономить и получить фигню.
17.07.2021 16:53
Пионер
Именно сайру за 50 давно не видел.
В Марийку зайди. Желтая банка.
В Марийку зайди. Желтая банка.
Зайду-гляну. Не ПМЖЛ?
17.07.2021 16:57
Пионер
Приобретаю рыбу не по стоимости, а по вкусу - и сайра за 170 рублей мне нравится больше, чем сардина за 100.
Брал бы уж тогда осетрину, не мелочился.
Брал бы уж тогда осетрину, не мелочился.
Ну у всех по возможностям - кто-то и стейки форели берет. Брал горбушу недавно в океане - ценник около 400 руб. кг И вот для себя решил, что минтай ничем не хуже за свою стоимость - из той же серии, что обсуждаем.
17.07.2021 17:01
Пионер
Не ПМЖЛ?
Новосибирские консервы, насколько помню. Может поэтому дешевле.
х-прайс 55 руб
17.07.2021 17:16
- гость -
Разве консервный завод не должен быть на берегу моря?
Разве консервный завод не должен быть на берегу моря?
Куда остатки рыбы отдали - там и переработали.
Сайры выловили очень мало.Цена поэтому взлетела на консервы.Все рыбзаводы у кого сырья сайры нет,катают что не попадя.Сам лично покупал,"сайру" пр-во г.Питер.Там куски скумбрии около хвоста.Типа выглядят поменьше на сайру смахивают.Вообще,сайра деликатесная рыба.Как в консервах так и копченая.Жирная сочная.Поэтому кто разбирается в "рыбах" тот сразу подделку усечет.Кому на быстросупчик,тем пофиг что там.Все уварится в один бульон) Если хотите сайру,покупайте "примрыбснаб".Сами добывают и скатают.