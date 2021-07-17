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Новости

Половина российских консервов из сайры оказалась подделкой

, ИА "Амител"
В некоторых банках указанной рыбы не было совсем
Фото: bober.ru

Фото: bober.ru

Специалисты "Россельхознадзора" обнаружили "серьёзный процент подделки" среди консервов из сайры. Об этом сообщает РБК.

Ведомство изучило документы на производство и подтвердило заявление компании "Доброфлот" о массовой подделке продукта.

Оказалось, что в некоторых банках сайры и вовсе не было, а в некоторых производители заменили часть рыбы более дешёвыми видами.

"3,5 тысячи тонн консервов были изготовлены из 1,9 тысячи тонн сырья сайры, что фактически невозможно без фальсификации. А в 878 тоннах консервов сайра как сырье не использовалась в принципе", – указали эксперты.

Россельхознадзор уточнил, что за последнее время было оформлено 858 производственных электронных документов в системе "Меркурий" на 6 тысяч тонн сайры, из которых было произведено 7,3 тысячи тонн консервов. Однако по технологии должно было получиться от 4,2 до 4,6 тысячи тонн консервов из замороженной рыбы или около 5 тысяч тонн – из свежей.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.07.2021 16:00
- гость -

Эффективные рыночники капитализма

17.07.2021 16:05
ПЕТР

И зачем нам это? На каждой банке указаны и фирма и адрес её. Принимайте меры, если так озаботились! Хотя кажется, что озаботились не обманом, а тем, что консервы "сайра" Доброфлота (фирма с госучастием, кстати) предлагают по немыслимым ценам (от 100 до 170 руб) никто уже и не берет!

17.07.2021 16:32
- гость -

И зачем нам это?

Вот высотку на место проезда иди стоянки автомобилей жильцов, на месте речного вокзала построить жилой комплекс и т. д. Если это делается, значит это кому-нибудь нужно

17.07.2021 16:32
- гость -

17.07.2021 16:00
- гость -
Эффективные рыночники капитализма

"Завтрак туриста" наверное все помнят, кто жил в СССР. Что туда клали в 80-х уже никто не понимал.
Придешь в магазинчик на даче, а там кроме этого рыбного "завтрака туриста" больше ничего. Хотя еще в 70-х, как говорили те, кто постарше, это была весьма приличная тушенка.

Консервы "Сайра" берем всякие. Все вполне съедобные и мало отличаются на вкус. И суп всегда получается нормальный. И зачем их брать по 180 р, когда можно взять примерно тоже за 50-70 р.

17.07.2021 16:36
Z

17.07.2021 16:32
- гость -
-----------------------
Вот.
И я о том же.

17.07.2021 16:40
- гость -

16:32

Многие не помнят, что было три месяца назад, поэтому всякую туфту им такие как вы заливают в уши. Я же жил при СССР и помню, что если написано тушёнка на банке, значит так и есть. А теперь, идя в поход никогда не покупаю так называемую тушёнку, которой там нет

17.07.2021 16:41
Пионер

И зачем их брать по 180 р, когда можно взять примерно тоже за 50-70 р.

Сайру? За 50-70? Улыбнули.

17.07.2021 16:42
Пионер

А теперь, идя в поход никогда не покупаю так называемую тушёнку, которой там нет

Сейчас даже тушняк за 300 руб банка - вообще не тушняк.

17.07.2021 16:44
- гость -

17.07.2021 16:41
Пионер

Улыбайтесь. Сайра такая крутейшая рыба? На вид такая же мелкота как сардина. Почему она должна стоить в 3 раза дороже?

17.07.2021 16:51
Z

Пионер
----------

Сами себе противоречите.
Тушняк за 300р - не тушняк, а сайра за 180р - "более сайра" чем за 50-70р?

Тушёнку последнюю пробовал этак году в 2000-2001 - больше даже не пытался.
Сайра в запасе есть всегда (на тот самый "быстросуп" - пробовали и Доброфлот и что-то за 50-70р - великой разницы не увидел.

17.07.2021 16:53
Пионер

Сами себе противоречите.
Тушняк за 300р - не тушняк, а сайра за 180р - "более сайра" чем за 50-70р

Если Вы про сельдь за 50-70 руб, то, сугубо личное мнение, вкус отличается. Именно сайру за 50 давно не видел.

17.07.2021 16:57
Пионер

Улыбайтесь. Сайра такая крутейшая рыба? На вид такая же мелкота как сардина. Почему она должна стоить в 3 раза дороже?

Приобретаю рыбу не по стоимости, а по вкусу - и сайра за 170 рублей мне нравится больше, чем сардина за 100. Я не буду спорить - может быть в банках одно и то же, но вкус разный. Мое мнение - переплатить 100 руб, и получить вкусную мимозу или бутеры (суп не делаем), чем 100 сэкономить и получить фигню.

17.07.2021 16:57
- гость -

17.07.2021 16:53
Пионер
Именно сайру за 50 давно не видел.

В Марийку зайди. Желтая банка.

17.07.2021 17:01
Пионер

В Марийку зайди. Желтая банка.

Зайду-гляну. Не ПМЖЛ?

17.07.2021 17:01
- гость -

17.07.2021 16:57
Пионер
Приобретаю рыбу не по стоимости, а по вкусу - и сайра за 170 рублей мне нравится больше, чем сардина за 100.

Брал бы уж тогда осетрину, не мелочился.

17.07.2021 17:04
Пионер

Брал бы уж тогда осетрину, не мелочился.

Ну у всех по возможностям - кто-то и стейки форели берет. Брал горбушу недавно в океане - ценник около 400 руб. кг И вот для себя решил, что минтай ничем не хуже за свою стоимость - из той же серии, что обсуждаем.

17.07.2021 17:16
- гость -

17.07.2021 17:01
Пионер
Не ПМЖЛ?

Новосибирские консервы, насколько помню. Может поэтому дешевле.

17.07.2021 17:38
гость

х-прайс 55 руб

17.07.2021 17:58
Виктор

17.07.2021 17:16
- гость -

Разве консервный завод не должен быть на берегу моря?

17.07.2021 18:05
Пионер

Разве консервный завод не должен быть на берегу моря?

Куда остатки рыбы отдали - там и переработали.

17.07.2021 18:42
- гость -

Сайры выловили очень мало.Цена поэтому взлетела на консервы.Все рыбзаводы у кого сырья сайры нет,катают что не попадя.Сам лично покупал,"сайру" пр-во г.Питер.Там куски скумбрии около хвоста.Типа выглядят поменьше на сайру смахивают.Вообще,сайра деликатесная рыба.Как в консервах так и копченая.Жирная сочная.Поэтому кто разбирается в "рыбах" тот сразу подделку усечет.Кому на быстросупчик,тем пофиг что там.Все уварится в один бульон) Если хотите сайру,покупайте "примрыбснаб".Сами добывают и скатают.

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