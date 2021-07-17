Половина российских консервов из сайры оказалась подделкой

Специалисты "Россельхознадзора" обнаружили "серьёзный процент подделки" среди консервов из сайры. Об этом сообщает РБК.

Ведомство изучило документы на производство и подтвердило заявление компании "Доброфлот" о массовой подделке продукта.

Оказалось, что в некоторых банках сайры и вовсе не было, а в некоторых производители заменили часть рыбы более дешёвыми видами.

"3,5 тысячи тонн консервов были изготовлены из 1,9 тысячи тонн сырья сайры, что фактически невозможно без фальсификации. А в 878 тоннах консервов сайра как сырье не использовалась в принципе", – указали эксперты.

Россельхознадзор уточнил, что за последнее время было оформлено 858 производственных электронных документов в системе "Меркурий" на 6 тысяч тонн сайры, из которых было произведено 7,3 тысячи тонн консервов. Однако по технологии должно было получиться от 4,2 до 4,6 тысячи тонн консервов из замороженной рыбы или около 5 тысяч тонн – из свежей.