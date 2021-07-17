Кубинская вакцина показала 100-процентную эффективность против тяжёлых форм COVID-19

Вакцина кубинского Центра генной инженерии и биотехнологии CIGB под названием Abdala показала 100-процентную эффективность во время третьей фазы испытаний. Об этом сообщает РИА Новости.
Действие вакцины касается тяжёлого течения заболевания и летального исхода. В 92,28% случаев, как следует из публикации, препарат прекратил симптомы COVID-19.
Ранее ВОЗ разрешила использовать вакцину при экстренном использовании.
Сообщается, что в испытаниях принял участие около миллиона человек.
Ранее Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса. Министерства должны доложить об итогах до 21 июля.
Комментарии
Почему такое восточное название?
Почему такое восточное название?
Кубинцам надо было Витю спросить.
"Действие вакцины касается тяжёлого течения заболевания и летального исхода. В 92,28% случаев, как следует из публикации, препарат прекратил симптомы COVID-19."
Из написанного следует что вакцину ставили тяжело больным ковидом? И у них ковид проходил?
Или я читать не умею?
Почему у них "испытание", а у нас "добровольная вакцинация"?
Круто!