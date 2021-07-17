Режим военной катастрофы ввели в Германии из-за наводнений

Минобороны Германии приняло решение о введении режима военной катастрофы на западе страны из-за наводнений. Об этом сообщает ТАСС.

"Это означает, что органы, ответственные за принятие решений, будут выдвинуты на передний план, а именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может определить, будет ли предоставлена бронированная ремонтно-эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если он имеется в наличии", – отметили представители ведомства.

Напомним, что сильные ливни стали причиной мощного наводнения, которое накрыло ряд стран Европы: Германию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург. Но основной удар стихии пришёлся на западную часть Германии – земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Власти округа Арвайлер сообщили, что не имеют информации о местонахождении около 1,3 тысячи человек.