Турецкие отели могут оштрафовать и закрыть за шведский стол

Турецким отелям грозят закрытием и штрафами за организацию шведского стола. Об этом заявил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

"В сертификации безопасного туризма никаких изменений нет. В случае если в ходе проверок со стороны Министерства культуры и туризма Турции в отеле выявляются нарушения, то он подвергается штрафу. А если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто", – уточнил он.

По словам Чорабатыра, на данный момент уже несколько гостиниц оштрафованы, а в последствии закрыты за подобное нарушение правил, сообщает РИА Новости.