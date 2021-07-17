Эксперты дали россиянам совет по блокировке спам-звонков

Эксперты телекоммуникационной отрасли рассказали, как правильно блокировать спам-звонки. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что для этого нужно скачать специальное приложение, которое определяет номер звонящего. При выборе такого приложения нужно обязательно прочитать информацию о нём, так как софт от непроверенных издателей может стать причиной утечки личной информации.

"Приложения от непроверенных компаний могут собирать персональную информацию, скачивать контакты из телефонной книги и передавать их третьим лицам", – отмечают эксперты.

Ранее специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, какими методами можно ускорить работу смартфона.