Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин назвал причины развала СССР. По его мнению, к этому привело оттягивание в проведении реформ и перестройки плановой экономики, сообщает "Коммерсант".

Кудрин отметил, что в этом плане развал СССР был предрешён. Он считает, что СССР был не готов к реформированию экономики, "которая теряла эффективность просто каждый год".

"Мы предполагали, что какой-то будет переход от плана к рынку, и мы даже сценарии писали. Но что это произойдёт в условиях развала СССР…" – добавил Кудрин, говоря о том, что подобный вариант развития событий в стране тогда считали катастрофическим.