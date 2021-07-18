Дождливое воскресенье. О погоде в Алтайском крае 18 июля

Воскресенье не порадует жителей Алтайского края солнечной погодой. Кроме того, в регионе действует штормовое предупреждение из-за повышенной пожароопасности.
По краю температура воздуха составит +24...+29 градусов. В отдельных районах, по прогнозам метеорологов, ожидаются кратковременные дожди, грозы.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут +25...+27 градусов. В конце дня кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
Комментарии
Так дождь или жара.