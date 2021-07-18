Внешний долг России за полгода вырос на 4 миллиарда долларов

За первое полугодие 2021 года государственный долг России вырос на 4 млрд долларов, или на 0,9%. Об этом сообщает Центробанк. В общей сложности задолженность государства и его резидентов достигла 471,4 млрд долларов.
Увеличение стало следствием роста иностранной задолженности банковой системы, отмечает регулятор.
"Внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками", – констатировали в ЦБ.
Напомним, санкции США, которые запрещают американским компаниям покупать новые российские рублёвые гособлигации, вступили в силу в середине июня.
По словам министра финансов Антона Силуанова, новые санкции никак не повлияют на стратегию заимствований. Он отметил, что министерство заложило в неё все возможные ограничения.
Комментарии
Опаньки.
Я чей той не понял?! Всё так было хорошо и прекрасно и вдруг , как "детская неожиданность"...
$471,4 млрд./ 140 млн = 3400$ на каждого россиянина. Граждане пора скинуться?
18.07.2021 13:09
ПЕТР
Из этих 471,4 млрд больше 400 млрд - частный долг, а не государственный.
"не государственный"
Ну и что это меняет для граждан страны?
Частный бизнес деньги черпает в стране, чтобы отдать их потом в другие страны!
Тем более, что займы могут быть использованы как средства в повышении пенсий, заплаты и пр. А только для увеличения производства или покупку зарубежных бумаг за $. РФ является как бы поручителем для нашего бизнеса.
ОШИБКА точноее так - займы НЕ могут быть использованы
"детская неожиданность"...