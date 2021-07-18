Внешний долг России за полгода вырос на 4 миллиарда долларов

За первое полугодие 2021 года государственный долг России вырос на 4 млрд долларов, или на 0,9%. Об этом сообщает Центробанк. В общей сложности задолженность государства и его резидентов достигла 471,4 млрд долларов.

Увеличение стало следствием роста иностранной задолженности банковой системы, отмечает регулятор.

"Внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками", – констатировали в ЦБ.

Напомним, санкции США, которые запрещают американским компаниям покупать новые российские рублёвые гособлигации, вступили в силу в середине июня.

По словам министра финансов Антона Силуанова, новые санкции никак не повлияют на стратегию заимствований. Он отметил, что министерство заложило в неё все возможные ограничения.