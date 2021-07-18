Каждый житель РФ может внести свою инициативу и стать соавтором программы партии "Единая Россия", сообщает сайт ER.ru. Это поможет сделать её по-настоящему народной, подчеркнул секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам. Чтобы ни одно предложение не потерялось и получило своё развитие и отражение сначала в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь", – отметил Андрей Турчак.

Принять участие в формировании народной программы на сайте NP.ER.RU можно двумя способами. Первый – проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Каждый из них отражает наиболее важные направления. Второй способ – направить свои предложения через специальную форму. Предусмотрен и офлайн-формат – можно заполнить анкету в региональной общественной приемной "Единой России" или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

Кроме этого, "Единая Россия" проводит в каждом субъекте РФ экспертные обсуждения по ключевым разделам народной программы. В них принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, профильных общественных организаций, органов власти и депутаты.

Так, на площадке "Единой России" уже прошли две стратегические сессии по сбору предложений в народную программу – по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. В частности, звучали инициативы об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, о налоговых льготах для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками, расширение возможностей маткапитала и другие.

Кроме того, участники предлагали предусмотреть в народной программе расширенные меры поддержки детей-инвалидов (упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы, сделать доступнее получение средств технической реабилитации, ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями), совершенствовать доступность городской среды для инвалидов, расширить возможности для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху.

Отметим, накануне с рабочим визитом в Барнауле побывал член высшего совета ЕР, депутат Госдумы Владимир Шаманов. На встрече с партийцами он подчеркнул, что партии важно сохранить те позиции, которые были завоёваны в 2016 году.

"Для этого надо быть ближе к избирателям, отчитываться за проделанную работу и брать на себя ответственность за свои обещания. Именно поэтому "Единая Россия", при принятии важных решений, всегда советуется с людьми – и по вопросам отбора кандидатов на выборы, и по вопросам развития страны, актуальным социально значимым инициативам. Право высказаться есть у каждого. А в целом партия выполнила свои обязательства, которые брала на себя в 2016 году. Хотелось бы нацелить всех нас на кропотливую, точечную работу по наказам, которые будут формировать наши избиратели. Сегодня – наше время ответственности перед нашими жителями, нашим краем и нашей страной", – заявил Владимир Шаманов.